Giáo dục

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM mở 5 ngành mới, chỉ tiêu cao nhất thuộc về bán dẫn

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong 5 ngành mới, ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất.

Sáng 28-1, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM) cho hay Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) vừa cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động nghề nghiệp cho nhà trường.

Theo đó, từ năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ có thêm 5 ngành đào tạo mới, gồm: Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở 5 ngành mới, chỉ tiêu cao nhất ở ngành bán dẫn - Ảnh 1.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tìm hiểu về bán dẫn. Ảnh: NTCC

Đáng nói, mặc dù mới "chào sân" năm đầu tiên nhưng ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch có 90 chỉ tiêu tuyển sinh, cao nhất trong 5 ngành mới.

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đa số những ngành học mới mở trong năm này đều chưa có nhiều trường CĐ đào tạo, đặc biệt là ngành về năng lượng tái tạo và vi mạch bán dẫn. Trước đó, ngành công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn là một chuyên ngành của ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, nay đã đủ điều kiện là một ngành độc lập.

Với việc bổ sung thêm 5 ngành mới, từ năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thẳng sẽ tuyển sinh ở 23 ngành, nâng tổng số chỉ tiêu từ 4.500 lên 4.800. Trong đó, có 4 ngành đào tạo đạt chuẩn ABET và 1 ngành đạt chuẩn KOSEN.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở 5 ngành mới, chỉ tiêu cao nhất ở ngành bán dẫn - Ảnh 2.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở 5 ngành mới, chỉ tiêu cao nhất ở ngành bán dẫn - Ảnh 3.

Nhà trường xét tuyển trên phần mềm riêng của trường ở 4 phương thức: Xét học bạ 4 học kỳ của năm học lớp 11 và 12, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Đồng thời, tham gia xét tuyển chung cùng đợt với ĐH tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Trường nhận hồ sơ xét học bạ đến ngày 30-5, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đến 30-6 và kết quả thi tốt nghiệp THPT đến 30-7





