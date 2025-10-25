HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore giành huy chương vàng cuộc thi "Robot RacingBots 2025"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cuộc thi tổ chức tại Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore, quy tụ 18 đội từ các trường CĐ khu vực phía Nam

Ngày 24-10, tại Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore (phường Thuận Giao, TP HCM) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi sáng tạo và tranh tài robot RacingBots 2025.

Cuộc thi năm nay quy tụ 18 đội từ các trường CĐ khu vực phía Nam, khuyến khích tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ và kỹ năng kỹ thuật trong chế tạo robot nói chung và công nghệ nói riêng.

CLIP: Trận chung kết gay cấn giữa 2 đội Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore và Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng

Theo thể lệ, các đội thi tự thiết kế và chế tạo robot theo quy định của ban tổ chức với giới hạn kích thước và trọng lượng nghiêm ngặt, sử dụng điều khiển không dây và nguồn điện không vượt quá 24VDC.

Mỗi trận đấu diễn ra giữa 2 đội, robot xuất phát từ 2 góc sân, vượt cầu, tranh bóng và đưa bóng về rổ chỉ định để ghi điểm.

img

3 thành viên đội Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore giành HCV, từ trái qua: Ôn Trọng Nhân - sinh viên năm 3 khoa cắt gọt kim loại; Nguyễn Hoài Linh - giáo viên hướng dẫn và Nguyễn Huy Cường - sinh viên năm 2 khoa cắt gọt kim loại

Trong trận chung kết vào chiều nay, giữa đội Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore và Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng, 2 đội đã mang đến những cảm xúc nghẹt thở, với màn so găng vô cùng gay cấn, kịch tính được đẩy lên ngay từ giây đầu tiên, khi robot vừa qua cầu đã va chạm dữ dội, khiến bóng văng ra khỏi vùng kiểm soát.

Vào đầu trận, robot của Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng chiếm ưu thế hơn, với những pha đụng độ mạnh mẽ, tuy nhiên đội thi của Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore vẫn tự tin chống đỡ với những pha lao vào "toé lửa" và có màn lội ngược dòng vô cùng ấn tượng để giành chức vô địch.

img

Lãnh đạo Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore trao giải nhất, nhì, ba chung cuộc

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, TS Trần Hùng Phong, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore, đánh giá năm nay các đội thi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Theo TS Trần Hùng Phong đến với sân chơi này không quan trọng ai thắng, thua mà chính là dịp để các em sinh viên tự học qua dự án thực tế.

Ông cho rằng từ khâu ý tưởng, chế tạo đến điều khiển, các em được trải nghiệm toàn bộ quy trình của một kỹ sư thực thụ. Đó chính là giá trị giáo dục quan trọng nhất mà cuộc thi mang lại.

img

TS Trần Hùng Phong, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các đại biểu xung quanh cuộc thi và công tác đào tạo nghề

Tại cuộc thi, có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tới tham dự, đồng thời "đặt hàng" cho Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore trong việc đào tạo sinh viên đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp.

Dịp này, 16 trường cao đẳng đã ký kết quy chế hoạt động Câu lạc bộ Kỹ thuật Công nghệ. Câu lạc bộ này được thành lập với mục đích như tổ chức thi khoa học kỹ thuật, Robot định kỳ hàng năm; Tổ chức tọa đàm, hội thảo về Giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi số; Nâng cao mối quan hệ, tăng cường hợp tác giữa các trường cao đẳng thành viên; Kết nối tuyển sinh và việc làm, đưa học sinh - sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp...

vòng chung kết ứng dụng công nghệ chuyển đổi số Trường Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore khoa học kỹ thuật đào tạo nghề thi khoa học kỹ thuật
