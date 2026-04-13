Thời sự Xã hội

Trưởng công an xã được đề xuất xử phạt tăng 15 lần trong lĩnh vực giao thông

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại dự thảo, Bộ Công an đã đề xuất tăng 15 lần mức xử phạt vi phạm giao thông trong quyền hạn của Trưởng công an xã.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trưởng công an xã được đề xuất xử phạt tăng 15 lần trong lĩnh vực giao thông

Trưởng công an xã được đề xuất xử phạt tăng 15 lần trong lĩnh vực giao thông

Theo đó, tại Điều 13 dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi bổ sung Điều 43 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt của công an nhân dân, cụ thể như sau:

1. Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng.

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15.000.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 (trừ điểm c khoản 3 Điều 3) của Nghị định này.

3. Trưởng đồn công an, Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 22.500.000 đồng.

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 45.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 (trừ điểm c khoản 3 Điều 3) của Nghị định này.

4. Trưởng công an cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này.

Như vậy, Bộ Công an đã đề xuất tăng 15 lần mức xử phạt vi phạm giao thông trong quyền hạn của Trưởng công an xã (từ 2.500.000 đồng tăng lên 37.500.000 đồng).

Về mục đích sửa đổi Nghị định 168, theo Bộ Công an, sau hơn một năm triển khai nghị định số 168/2024, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, Bộ Công an đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Công an, tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động "trá hình". Điều này gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải và gây thất thu thuế cho ngân sách. Cùng với đó, hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ…

Bên cạnh đó, từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); tuy nhiên thực tế lực lượng cảnh sát giao thông chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể.

Xuất phát từ những lý do trên, Bộ Công an cho rằng việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 168 là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, việc này nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Việc xây dựng nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với tổ chức, cá nhân và người điều khiển xe kinh doanh vận tải"- Bộ Công an nêu.

