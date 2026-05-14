Trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS Stars 5 Stars

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - ĐH Quốc gia Hà Nội, chiều 14-5 cho biết vừa chính thức được QS Quacquarelli Symonds (QS - Vương quốc Anh), Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới, trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS (QS Stars for Business Schools - 5 Stars Overall), dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Theo kết quả đánh giá, HSB được QS ghi nhận nổi bật ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi. Nhà trường thể hiện năng lực kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu việc làm của xã hội thông qua tiêu chí Khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động (Employability); triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ trong Chất lượng đào tạo (Teaching); xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở Thế mạnh chương trình đào tạo (Programme Strength); đồng thời được đánh giá cao về quản trị đại học minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong quản trị tổ chức (Good Governance)....

Bên cạnh QS 5 Stars, HSB hiện là thành viên của AACSB – mạng lưới kiểm định giáo dục kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới. Đồng thời, 8 chương trình đào tạo của HSB đã được ACQUIN (Đức) kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là những nền tảng quan trọng giúp HSB từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế.



Đánh giá về sự kiện này, GS-TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh QS 5 Stars không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực quản trị đại học của HSB, mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam.

Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập ngày 13-7-1995. Trường được Đại học Quốc gia Hà Nội trao cho quyền tự chủ đặc biệt, là mô hình nhà trường liên tục có đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trên 4 nguyên tắc hay trụ cột là: Công lập, tự chủ, phi lợi nhuận, hợp tác công tư.

HSB chú trọng công tác hội nhập quốc tế và duy trì hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới như Đại học Queensland (Úc), Đại học Victoria (Úc), Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore), Đại học UC Louvain (Bỉ), Đại học Granada (TBN), Đại học Albany, State of New York (Mỹ), Đại học Massey (New Zealand), Trường Quản trị kinh doanh ISC Paris (Pháp)...

Trường đang triển khai tuyển sinh và đào tạo 7 chương trình cử nhân, 3 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ

Tính đến thời điểm tháng 5-2026, tại Việt Nam chỉ có 3 cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm Trường Đại học VinUni - VinUniversity, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) và Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB). Đáng chú ý, HSB là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.

Hiện hệ thống QS Stars đã được triển khai tại hơn 70 quốc gia với trên 700 trường đại học và trường kinh doanh tham gia đánh giá, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục danh tiếng.