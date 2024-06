Trường đại học đầu tiên tổ chức cuộc thi trên nền tảng thực tế ảo

Trường ĐH Công Thương TP HCM (quận Tân Phú) phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam và các đơn vị vừa tổ chức khai mạc cuộc thi "Food Innovation and Development 2024" với chủ đề "The Future of Food - Tương lai ngành thực phẩm".

Trường ĐH đầu tiên tổ chức cuộc thi trên nền tảng thực tế ảo

Tham dự chương trình buổi lễ có đại diện của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đại diện các đơn vị đồng tổ chức, các lãnh đạo đến từ 28 trường ĐH, CĐ cùng hơn 700 sinh viên quan tâm đến cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết "Food Innovation and Development 2024" là cuộc thi phát triển sản phẩm thực phẩm quy mô toàn quốc, nhằm phát triển các tài năng trẻ của ngành thực phẩm Việt Nam; đồng thời giúp nâng cao nhận thức của sinh viên về những vấn đề lớn của thế giới như an ninh lương thực, xu hướng nông nghiệp xanh hay chống biến đổi khí hậu.

Đây là cuộc thi về kỹ thuật công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được diễn ra song song, vừa trực tiếp vừa trực tuyến trên nền tảng thực tế ảo. Ngay trong lễ khai mạc sáng 1-6, các đại biểu, khách mời và các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm các tiện ích trên nền tảng công nghệ này.

Nền tảng thực tế ảo được thiết kế tương tự không gian thực tế của trường với 3 khu vực chính gồm: sảnh hội trường, sảnh đào tạo, sảnh triển lãm. Thông qua đường link của cuộc thi, thí sinh có thể đến hội trường để tham dự lễ khai mạc; dạo quanh khu triển lãm để xem các sản phẩm, dự án của 28 trường ĐH, CĐ trên cả nước; tìm hiểu về các doanh nghiệp đồng hành.

Từ vòng thi bán kết, các đội dự thi sẽ đồng loạt trưng bày sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của mình trên chính nền tảng này. Khách tham quan được tự do khám phá, trao đổi thông tin với các đội thi. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, yêu thích của khách tham quan dành cho các đội thi.

Mọi người có thể đi tham quan các sảnh, tìm hiểu về những hoạt động của cuộc thi thông qua nền tảng thực tế ảo

Cuộc thi diễn ra từ tháng 6-2024 và kéo dài đến tháng 12-2024, gồm 3 bảng thi: sản phẩm tốt cho sức khỏe; sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, giải quyết vấn đề an ninh lương thực; sản phẩm giải quyết thách thức cụ thể mà doanh nghiệp đưa ra.