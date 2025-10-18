Trường Đại học Đồng Tháp thắng dễ ngày ra quân

Chiều 17-10, tại sân Trường Đại học Đồng Tháp, vòng loại Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Tây Nam Bộ chính thức khởi tranh - sân chơi thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Trường ĐH Đồng Tháp chủ động tấn công và liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút 25, từ pha phối hợp đá phạt trực tiếp, Tấn Hào tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỉ số cho đội chủ nhà.



Lễ khai mạc vòng loại Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Tây Nam Bộ

Sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Quốc Anh nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp, trước khi Quốc Yên ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 66 sau pha thoát xuống dứt điểm tinh tế.



Thắng thuyết phục trong ngày ra quân, Trường ĐH Đồng Tháp cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng A và suất dự VCK toàn quốc.



Trường ĐH Đồng Tháp thắng trận mở màn

Vòng loại khu vực miền Tây Nam Bộ có 7 đội tham dự, chia làm hai bảng. Bảng A gồm Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Cần Thơ; bảng B có Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Cửu Long.



Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 26-10, hai đội vào chung kết sẽ đại diện khu vực dự VCK Giải bóng đá sinh viên toàn quốc TV360 năm 2025 tại Hà Nội vào giữa tháng 11.

