Thể thao

Trường Đại học Đồng Tháp thắng dễ ngày ra quân

Quốc An - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Đội chủ nhà Trường Đại học (ĐH) Đồng Tháp giành chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Trà Vinh.

Chiều 17-10, tại sân Trường Đại học Đồng Tháp, vòng loại Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Tây Nam Bộ chính thức khởi tranh - sân chơi thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Trường ĐH Đồng Tháp chủ động tấn công và liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút 25, từ pha phối hợp đá phạt trực tiếp, Tấn Hào tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Trường ĐH Đồng Tháp thắng dễ ngày ra quân - Ảnh 1.

Lễ khai mạc vòng loại Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Tây Nam Bộ

Sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Quốc Anh nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp, trước khi Quốc Yên ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 66 sau pha thoát xuống dứt điểm tinh tế.

Thắng thuyết phục trong ngày ra quân, Trường ĐH Đồng Tháp cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng A và suất dự VCK toàn quốc.

Trường ĐH Đồng Tháp thắng dễ ngày ra quân - Ảnh 2.

Trường ĐH Đồng Tháp thắng trận mở màn

Vòng loại khu vực miền Tây Nam Bộ có 7 đội tham dự, chia làm hai bảng. Bảng A gồm Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Cần Thơ; bảng B có Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Cửu Long.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 26-10, hai đội vào chung kết sẽ đại diện khu vực dự VCK Giải bóng đá sinh viên toàn quốc TV360 năm 2025 tại Hà Nội vào giữa tháng 11.

Tin liên quan

ĐH Thủy Lợi và ĐH Huế vào chung kết bóng đá sinh viên Việt Nam

ĐH Thủy Lợi và ĐH Huế vào chung kết bóng đá sinh viên Việt Nam

(NLĐO) – Chiếm 5/8 suất tứ kết và 2/4 suất bán kết, thế nhưng tất cả các đội bóng "chủ nhà" TP HCM đều không thể giành quyền vào chơi trận chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Cafe de Măng Đen 2023.

Đội ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam 2023

(NLĐO) – Đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đội ĐH Huế đã giành chức vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023 sau khi đánh bại đội ĐH Thủy Lợi trên chấm luân lưu.

Sứ mệnh bóng đá sinh viên: Bài học từ Nhật, Hàn

(NLĐO) - Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức giải bóng đá sinh viên mở rộng lần I-2025 với sự tham dự của 8 đội đến từ các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam.

giải bóng đá sinh viên
    Thông báo