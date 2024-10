Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: Kiên định mục tiêu phát triển toàn diện người học

Minh chứng cho sự phát triển vượt trội của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn được thể hiện qua sự công nhận của xã hội và nhà nước. Trường đã vinh dự được Chính phủ, Bộ GD-ĐT và UBND TP HCM trao tặng nhiều bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Trường cũng được các tổ chức kiểm định, xếp hạng uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng đào tạo với nhiều chương trình đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, AUN-QA, UPM.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã được ghi tên vào Top 30% trường ĐH tốt nhất châu Á trong bảng xếp hạng QS Asia 2024; Top 20% trường ĐH toàn thế giới trong bảng xếp hạng The Impact Rankings 2024; Top 3 trường ĐH tốt nhất toàn cầu tại Việt Nam trong bảng xếp hạng U.S News Best Global Universities; Top 4 trường ĐH Việt Nam tại bảng xếp hạng URAP và Webometrics…