Trường Đại học Quốc tế: Mở rộng cơ hội, giữ vững chuẩn mực tuyển sinh 2026

Trong bối cảnh giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội nhập và đánh giá năng lực toàn diện, Trường ĐH Quốc tế (thành viên ĐHQG TP HCM) công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng cao, nhà trường còn tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững thông qua việc duy trì chuẩn đầu vào và chuẩn đào tạo theo tiêu chí quốc tế.

Đánh giá toàn diện năng lực thí sinh

Năm 2026, Trường ĐH Quốc tế dự kiến tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu cho cả 2 nhóm chương trình: chương trình do trường cấp bằng và chương trình liên kết với các trường ĐH nước ngoài. Điểm đáng chú ý là nhà trường tiếp tục duy trì cách tiếp cận tuyển sinh linh hoạt, phù hợp xu thế đánh giá đa chiều hiện nay.

Theo đó, trường triển khai 2 phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiếm khoảng 1% tổng chỉ tiêu. Dù tỉ lệ không lớn nhưng đây là "cánh cửa vàng" dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế. Những thí sinh này không chỉ được xét tuyển thuận lợi mà còn có cơ hội tiếp cận các chính sách học bổng tuyển sinh hấp dẫn.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, giữ vai trò chủ đạo trong mùa tuyển sinh năm 2026. Phương thức này xét tuyển dựa trên tổ hợp các thành phần gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, điểm trung bình học bạ cuối năm lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp 3 môn, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên nếu có.

Cách tiếp cận này được đánh giá là phản ánh tương đối toàn diện năng lực của thí sinh, từ quá trình học tập dài hạn đến khả năng tư duy và sự ổn định trong thành tích.

Cộng điểm cho năng lực nổi bật, tăng cơ hội hội nhập quốc tế

Một trong những điểm nhấn của phương án tuyển sinh năm nay là cơ chế cộng điểm dành cho thí sinh có thành tích nổi bật hoặc sở hữu các chứng chỉ quốc tế.

Cụ thể, nhà trường dự kiến cộng điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương được công nhận. Bên cạnh đó, những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật hoặc các sân chơi học thuật uy tín cũng sẽ được xem xét cộng điểm. Chính sách này không chỉ giúp thí sinh tăng lợi thế cạnh tranh trong xét tuyển mà còn thể hiện rõ định hướng đào tạo mang tính quốc tế của nhà trường.

Song song đó, trường tiếp tục duy trì yêu cầu cao về chuẩn ngoại ngữ - yếu tố cốt lõi trong chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối với các chương trình liên kết với ĐH nước ngoài, thí sinh cần đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B2 theo CEFR.

Đáng chú ý, với những thí sinh chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, nhà trường vẫn tạo điều kiện trúng tuyển có điều kiện và cho phép hoàn thiện yêu cầu trong vòng 12 tháng. Cơ chế này vừa mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao vừa bảo đảm sinh viên đủ năng lực theo học khi bước vào giai đoạn chuyên môn.

Giữ vững chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu

Sau 22 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Quốc tế từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập có uy tín tại Việt Nam. Hiện trường đào tạo 24 chương trình bậc ĐH, 11 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ, trải rộng trên các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản lý và khoa học sự sống.

Chất lượng đào tạo của trường được khẳng định thông qua nhiều hệ thống kiểm định uy tín trong nước và quốc tế. Trường đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016, kiểm định AUN-QA năm 2018 và ASIIN năm 2023. Đồng thời, nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc tế như ABET, ACBSP, FIBAA, ASIIN và AUN-QA.

Toàn bộ chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh với giáo trình cập nhật và phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng tương tác và phát triển tư duy độc lập. Sinh viên có cơ hội học tập với đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước, trong đó hơn 61% giảng viên có học vị tiến sĩ và phần lớn được đào tạo tại các trường ĐH danh tiếng trên thế giới.

Không chỉ chú trọng đào tạo, Trường ĐH Quốc tế còn phát triển mạnh hệ sinh thái nghiên cứu. Sinh viên có thể tham gia các đề tài nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất, làm việc cùng giảng viên trong các nhóm nghiên cứu, công bố bài báo khoa học hoặc tham dự các hội nghị quốc tế.

Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác rộng khắp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường ĐH quốc tế mở ra nhiều cơ hội học tập, thực tập và làm việc cho sinh viên. Các chương trình liên kết và chuyển tiếp quốc tế giúp người học có thể học một phần tại Việt Nam và tiếp tục tại nước ngoài, tối ưu chi phí so với du học toàn phần.

Song song với kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, khả năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề - những yếu tố then chốt trong môi trường lao động toàn cầu.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn mới Với 24 ngành đào tạo bậc ĐH cùng hệ thống chương trình sau ĐH đa dạng, Trường ĐH Quốc tế tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị và khoa học sự sống - những ngành đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của TP HCM và cả nước. Trong bối cảnh giáo dục ĐH ngày càng cạnh tranh, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là môi trường đào tạo công lập chất lượng cao, nơi sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc, kỹ năng toàn diện và tư duy toàn cầu. Tuyển sinh năm 2026 vì thế không chỉ mở ra cơ hội bước vào giảng đường ĐH, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động quốc tế.





