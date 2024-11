Trường Đại học Việt Đức trao hơn 8 tỉ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc

Ngày 30-11, Trường Đại học Việt Đức (VGU) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học mới 2024-2025.

Tham dự có ông Boris Rhein, Thủ hiến bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức); bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Năm học 2024-2025, VGU chào đón 887 tân sinh viên, tân học viên của các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực khoa học máy tính, khoa học kỹ thuật, kiến trúc xây dựng, kinh tế và quản lý.

Trao học bổng cho sinh viên

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết VGU đã bước đầu khẳng định được vai trò của mình trong công tác đào tạo các ngành kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động và của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc kỳ vọng VGU sẽ trở thành mô hình đại học mới, có vai trò thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đổi mới cơ bản, toàn diện và hội nhập quốc tế; sẽ góp phần nâng vị thế giáo dục đại học Việt Nam xứng tầm với khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh trống khai giảng năm học mới

Tại buổi lễ, VGU đã trao bằng tốt nghiệp cho 227 tân cử nhân và 110 tân thạc sỹ các khối ngành do nhà trường đào tạo.

GS.TS. Rene Thiele, Hiệu trưởng VGU đã phát biểu khẳng định cam kết của VGU trong việc tạo môi trường học tập tốt nhất và cung cấp giáo dục chất lượng cao cho sinh viên; khuyến khích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo...

Dịp này, nhà trường cũng trao học bổng tài năng khen thưởng các sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc trong học tập với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Trong đó, có 41 học bổng tài năng do VGU trao tặng; 22 học bổng DAAD do Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức trao tặng; 18 học bổng WUS do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen tài trợ và 15 học bổng AFS do Hiệp hội những người bạn của VGU trao tặng.