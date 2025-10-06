HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp giỏi

Yến Anh

(NLĐO)- Trường ĐH CMC trao quỹ học bổng " Vì bạn xứng đáng" 96 tỉ đồng cho tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Lễ khai giảng của Trường ĐH CMC vừa được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường đại học CMC.

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp GPA từ 3.2 trở lên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC, phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC, bày tỏ mong muốn nhà trường sẽ là nơi mỗi sinh viên không chỉ học để làm việc, mà học để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình – những công dân toàn cầu mang khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm.

"Trong kỷ nguyên AI, tri thức, sáng tạo và tinh thần không ngừng học hỏi chính là chìa khóa để các bạn mở ra cánh cửa tương lai"- ông Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Trường ĐH CMC tiếp tục mở rộng quy mô, mở mới các ngành và chương trình đào tạo: Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Digital Marketing, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại Điện tử, Đồ họa game và Ngôn ngữ Trung Quốc, nâng tổng số lên 13 ngành và chương trình đào tạo với gần 4.000 sinh viên toàn trường.

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp GPA từ 3.2 trở lên - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trung Chính kỳ vọng các sinh viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, cho hay trong năm học 2025 - 2026, nhà trường định hướng phát triển thêm 2 chương trình liên kết quốc tế, mở mới 5 ngành đào tạo mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu, quản lý và truyền thông. 

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tầm nhìn phát triển Trường ĐH CMC trở thành đại học số tiên phong, gắn kết chặt chẽ giữa Viện - Trường - Doanh nghiệp để đào tạo thế hệ sinh viên sẵn sàng hội nhập và dẫn dắt kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp GPA từ 3.2 trở lên - Ảnh 3.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tầm nhìn phát triển Trường ĐH CMC trở thành đại học số tiên phong

Cũng tại sự kiện, GS-TS Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Trung Chính đã trao tặng học bổng cho 30 sinh viên xuất đạt học bổng toàn phần từ quỹ "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỉ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp quỹ học bổng này được trao tặng đến các tân sinh viên nhập học với sứ mệnh đồng hành, khuyến khích cơ hội được học tập trong một môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên cả nước.

Trong năm 2025, Trường Đại học CMC tiếp tục triển khai chương trình tặng laptop cho tân sinh viên nhập học. Đây là sản phẩm được sản xuất riêng, tích hợp các tính năng AI miễn phí nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình học tập của sinh viên, tạo điều kiện cho việc thực hành nghiên cứu trong môi trường công nghệ. Chương trình tặng laptop cho tân sinh viên sẽ góp phần tích cực vào chiến lược chuyển đổi AI của nhà trường.

Trường ĐH CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp GPA từ 3.2 trở lên - Ảnh 4.

GS-TS Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Trung Chính đã trao tặng học bổng cho 30 sinh viên xuất đạt học bổng toàn phần

Bên cạnh đó, trường cam kết việc làm cho 100% sinh viên K4 tốt nghiệp có GPA từ 3.2 trở lên tại CMC, Samsung và các đối tác chiến lược của nhà trường.

Song song với quá trình đào tạo, sinh viên sẽ có một học kỳ thực tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tăng khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Tin liên quan

CMC Telecom hợp tác với Telin

CMC Telecom hợp tác với Telin

Ngày 13-6, trong khuôn khổ diễn đàn Đầu tư, Du lịch và Thương mại Việt Nam-Indonesia lần 2 tại TP HCM, Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom) và Công ty Viễn thông Quốc tế Telin (Indonesia) đã ký kết hợp đồng hợp tác song phương.

Trường ĐH CMC CMC
