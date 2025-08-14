Trường ĐH Cửu Long cấp học bổng 1,8 tỉ đồng cho 5 lưu học sinh Sri Lanka

Ngày 14-8, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Srilanka, bà Trịnh Thị Tâm- Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka - tổ chức buổi gặp gỡ và trao 4 suất học bổng toàn phần của Trường ĐH Cửu Long cho các lưu học sinh Sri Lanka và tiễn các em sang học tại trường.

Bà Trịnh Thị Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, trao học bổng toàn phần của Trường ĐH Cửu Long cho lưu học sinh Sri Lanka

Theo đó, nội dung khóa học gồm: 1 năm học Tiếng Việt và 4 năm học đại học (hoặc 2 năm học cao học) tại Trường ĐH Cửu Long.

Học bổng gồm các mục: miễn học phí 1 năm học Tiếng Việt; miễn học phí 4 năm học đại học (hoặc 2 năm học cao học); miễn phí ở trong ký túc xá của trường; sử dụng miễn phí wifi và điện, nước trong định mức qui định; hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi (từ Sri Lanka đến Việt Nam và ngược lại) trong toàn bộ khóa học 5 năm; hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng tương đương 3.630.000 đồng/lưu học sinh...

Ước tính, mỗi suất học bổng toàn phần trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tổng kinh phí cấp học bổng cho 5 lưu học sinh khoảng 1,8 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, 4 lưu học sinh Sri Lanka sẽ sang Việt Nam học tại Trường ĐH Cửu Long vào ngày 18-8; 1 lưu học sinh còn lại sẽ sang sau đó.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Trường ĐH Cửu Long đã có văn bản chấp thuận cấp 5 suất học bổng toàn phần cho các lưu học sinh của Sri Lanka đến học tại trường.