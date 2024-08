Trường ĐH Cửu Long được vinh danh

Sáng 24-8, tại TP HCM, Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam tổ chức lễ công bố "The Best of Vietnam" năm 2024. Đợt này, có 120 đơn vị, doanh nghiệp được vinh danh. Trong đó, Trường ĐH Cửu Long vinh dự nhận giải thưởng "Tốp 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam".

Trường ĐH Cửu Long vinh dự nhận được giải thưởng “Tốp 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam”.

Được thành lập vào ngày 5-1-2000, Trường ĐH Cửu Long được biết đến là trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở khu vực ĐBSCL.

Sau hơn 24 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 32.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ; quy mô đào tạo hơn 22.000 sinh viên.

Là 1 trong 20 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc, Trường ĐH Cửu Long đã khẳng định vị thế của mình trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL, cả nước và khu vực.

Ghi nhận những đóng góp đó, trường đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào và nhiều nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giải thưởng "Tốp 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam" nhằm ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực và cam kết không ngừng của Trường ĐH Cửu Long trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.