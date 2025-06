Trường ĐH Cửu Long khai giảng khóa giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Phát biểu tại buổi khai giảng, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long nhấn mạnh rằng thực hiện chương trình đào tạo và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Cửu Long tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; những kỹ năng quân sự, quốc phòng và an ninh.

Quảng cảnh buổi lễ khai giảng

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu khai giảng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên

Đồng thời, giúp cho các sinh viên trải nghiệm với cuộc sống môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật, tính tập thể. Từ đó, bản thân các sinh viên ý thức trách nhiệm và sẵn sàng tham gia bảo vệ tổ quốc.

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long đề nghị lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc nhà trường phối hợp chặt chẽ, tăng cường quản lý, đảm bảo phục vụ khóa học hiệu quả nhất. Riêng các sinh viên cần thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định của khóa học; không ngừng ra sức học tập, phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khóa học.

Khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025 có 1.835 sinh viên khóa 25 tham gia học tập và được chia thành 9 đợt huấn luyện. Theo kế hoạch, thời gian học đến ngày 18-8 với các nội dung gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh. quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc khóa học, sinh viên được đi tham quan trải nghiệm thực tế tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang và Khu tưởng niệm Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (tại huyện Tam Bình , tỉnh Vĩnh Long). Qua đó, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước cho thế hệ sinh viên.