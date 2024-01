Tham dự hội nghị có đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Về phía Trường ĐH Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; hơn 300 cán bộ, giảng viên, người lao động trong đơn vị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng cho biết Việt Nam đang từng bước thực hiện công tác chuyển đổi số, số lượng người sử dụng mạng internet ngày càng tăng.

Qua hội nghị này, hy vọng sẽ giúp thầy cô nâng cao ý thức cảnh giác, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Thời gian tới, mong lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên, giúp các em nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về pháp luật.

Tại hội nghị, đại tá Trần Quốc Phục đã phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng; tuyên truyền về các hành vi, thủ đoạn hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phổ biến các kỹ năng phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; tương tác lành mạnh trên môi trường mạng xã hội.

Nhận diện, phòng ngừa, tố giác một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tấn công chiếm quyền sử dụng các tài khoản cá nhân...

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng

Trường ĐH Cửu Long tặng quà lưu niệm cho báo cáo viên

Đồng thời, khuyến cáo cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, như: sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, nhóm vi phạm pháp luật; không tham gia đánh bạc trên mạng, tổ chức đánh bạc trên mạng…



Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong đơn vị nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.