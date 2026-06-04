Trường ĐH Hùng Vương TPHCM hợp tác UniBridge hỗ trợ học phí tuyển sinh 2026

Trung tâm Truyền thông và Phát triển tuyển sinh - Trường ĐH Hùng Vương TPHCM (DHV) và thương hiệu UniBridge thuộc Công ty DHV Khởi nghiệp vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ tuyển sinh và đồng hành cùng tân sinh viên trong mùa tuyển sinh 2026.

Đại diện DHV và UniBridge ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, triển khai các chương trình hỗ trợ học phí và đồng hành cùng tân sinh viên mùa tuyển sinh 2026.

Theo kế hoạch, UniBridge sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học phí trong suốt mùa tuyển sinh 2026 với mức hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng cho mỗi thí sinh tùy từng giai đoạn và hoạt động tuyển sinh.

Ngoài ra, UniBridge còn phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ cộng thêm dành riêng cho thí sinh lựa chọn DHV. Trong đó, chương trình "DHV Priority Choice" hỗ trợ thêm 2 triệu đồng dành cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Các khoản hỗ trợ này được thiết kế nhằm gia tăng quyền lợi cho người học bên cạnh các chính sách học bổng và hỗ trợ hiện có của nhà trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận hợp tác là các chương trình hỗ trợ từ UniBridge có thể áp dụng đồng thời với các chương trình học bổng tuyển sinh và chính sách hỗ trợ hiện hành của DHV nhằm tối ưu quyền lợi cho thí sinh. Điều này đồng nghĩa với việc người học đủ điều kiện không chỉ có cơ hội nhận học bổng từ trường mà còn được nhận thêm các khoản hỗ trợ từ UniBridge theo từng chương trình cụ thể.

Song song với chương trình hợp tác, DHV hiện triển khai quỹ học bổng tuyển sinh trị giá 75 tỉ đồng với nhiều chính sách như Học bổng Tài năng, Học bổng Hào khí Hùng Vương, Học bổng ngành Tiên phong và Học bổng Đôi bạn cùng tiến có giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa.

Đại diện UniBridge cho biết mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng ở việc hỗ trợ học phí nhập học mà còn đồng hành cùng sinh viên trong năm học đầu tiên thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối và cập nhật các chương trình hỗ trợ mới. Hai bên cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho người học từ định hướng ngành nghề, đăng ký xét tuyển đến nhập học và thích nghi với môi trường ĐH.