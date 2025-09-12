Sáng 12-9, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, chào đón hơn 4.500 tân sinh viên đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khen thưởng thủ khoa, á khoa

Trong số đó, nhiều tân sinh viên sở hữu thành tích nổi bật như đoạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cùng những kết quả xuất sắc trong học tập bậc phổ thông.

Năm học mới này trường cũng ghi dấu cột mốc quan trọng với sự ra đời của các ngành đào tạo mới: Công nghệ giáo dục, kinh tế đất đai và thống kê, mở rộng thêm cơ hội học tập và nghiên cứu cho người học.

Đặc biệt, năm 2025, nhà trường dành khoảng 22 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy.

Nhiều suất học bổng có giá trị lên tới 320 triệu đồng, tương đương toàn bộ học phí 4 năm học. Ngoài nguồn học bổng từ trường, sinh viên còn nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác và cựu sinh viên nhằm khuyến khích học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, lưu ý trong thời đại kỷ nguyên số, sinh viên hãy rèn luyện cho mình tinh thần học tập chủ động và sáng tạo, biết tận dụng sức mạnh của công nghệ, khai thác nguồn tri thức mở nhưng đồng thời phải tỉnh táo chọn lọc và kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào nhiễu loạn trên không gian mạng. Hãy rèn luyện bản thân để trở thành những công dân trách nhiệm, có đạo đức và tâm huyết.

Năm học 2024 – 2025, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có hơn 1.450 công trình khoa học được công bố quốc tế (tính từ tháng 1-2024), sinh viên và giảng viên trường đạt nhiều giải thưởng danh giá, đội tuyển lập trình ICPC HCMUS-AtCoder lọt top 32 thế giới – thành tích cao nhất trong 12 năm tham dự World Finals.

Song song đó, nhà trường không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng học bổng, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đời sống và tinh thần để sinh viên có thể học tốt, sống tốt và hạnh phúc hơn.