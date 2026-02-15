HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Năm 2026, trường ĐH Kinh tế - Luật sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển thẳng theo quy định.

Chiều 15-2, Trường ĐH Kinh tế - Luật chính thức công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Thông tin cho biết năm nay, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu vào các chương trình do trường cấp bằng.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế - Luật có 5 ngành và chuyên ngành tuyển sinh mới, gồm: Chuyên ngành Kinh tế số; Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu; Chuyên ngành Luật và Công nghệ; Ngành Công nghệ tài chính (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần); Ngành Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần). 

Về tổ hợp xét tuyển, năm nay trường sử dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành. A00 (Toán - Lý - Hóa); D01 (Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn); A01 (Toán - Tiếng Anh - Vật lý); D07 (Toán - Tiếng Anh - Hóa học); X25 (Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (Toán - Tiếng Anh - Tin học).

Về phương thức xét tuyển, năm 2026, Trường ĐH kinh tế - Luật sử dụng 2 phương thức, trong đó phương thức xét tuyển tổng hợp là chủ đạo, cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD- ĐT (tối đa 5%). 

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (Điểm bài thi Đánh giá năng lực, Bài thi tốt nghiệp trung THPT), Điểm học bạ,..  

Điểm xét tuyển (tối đa 100 điểm) = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Các đối tượng tham gia xét tuyển, có:

Đối tượng 1: Thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (ĐGNL ĐHQG-HCM) năm 2026

Đối tượng 2: Thí sinh không tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026 

Đối tượng 3: Thí sinh không tham dự kỳ thi TN THPT năm 2026 (đã tốt nghiệp) 

Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như: bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT, ACT.

 Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng công bố mức học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) 

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35.800.000 đồng/năm; 

- Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55.000.000 đồng/năm;

- Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73.500.000 đồng/năm.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 2.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 3.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 4.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 5.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 6.

Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới - Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Chuyên gia góp ý nhiều điểm đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh ĐH 2026

Chuyên gia góp ý nhiều điểm đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh ĐH 2026

(NLĐO) - Giới hạn 10 nguyện vọng buộc thí sinh phải tìm hiểu kỹ hơn về ngành, trường, năng lực bản thân, không còn chủ quan, giảm tình trạng trúng tuyển ảo.

Góp ý Dự thảo Quy chế Tuyển sinh ĐH 2026: Nỗi lo giáo dục quay lại chương trình 2006

Những thay đổi trong thi cử, tuyển sinh cần nhất quán với mục tiêu đã đề ra của chương trình giáo dục phổ thông mới

6 điểm mới trong tuyển sinh ĐH 2026

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT công bố dự thảo thông tư mới về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2026, gắn điều kiện đào tạo, giảng viên và chất lượng đầu ra.

phương thức xét tuyển Trường ĐH Kinh tế - Luật đánh giá năng lực uel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo