Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM lần đầu tổ chức thi V-SAT để xét tuyển

Sáng 25-12, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) thông tin về tuyển sinh ĐH năm 2026. Theo đó, nhà trường tiếp tục xét tuyển học bạ song song các phương thức tuyển sinh khác.

Thí sinh làm hồ sơ xét tuyển vào UEF năm 2025

Năm nay, UEF sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt, đợt 1 thi ngày 12-4, đợt 2 thi ngày 10-5, thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của trường.

Nhà trường cũng mở đào tạo ngành an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của UEF lên 38 ngành. Đồng thời, trường tuyển sinh 4 chương trình tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh doanh quốc tế, marketing dành cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường.

Riêng đối với thí sinh các trường THPT chuyên cả nước tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được tuyển thẳng vào chương trình tài năng.

Các ngành đào tạo và tổ hợp môn tương ứng năm 2026: