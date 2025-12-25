HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM lần đầu tổ chức thi V-SAT để xét tuyển

Huy Lân

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM mở ngành mới an ninh mạng, tổ chức 2 đợt thi V-SAT để xét tuyển.

Sáng 25-12, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) thông tin về tuyển sinh ĐH năm 2026. Theo đó, nhà trường tiếp tục xét tuyển học bạ song song các phương thức tuyển sinh khác.

UEF tiếp tục xét học bạ, tổ chức thi V-SAT - Ảnh 1.

Thí sinh làm hồ sơ xét tuyển vào UEF năm 2025

Năm nay, UEF sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt, đợt 1 thi ngày 12-4, đợt 2 thi ngày 10-5, thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của trường. 

Nhà trường cũng mở đào tạo ngành an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của UEF lên 38 ngành. Đồng thời, trường tuyển sinh 4 chương trình tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh doanh quốc tế, marketing dành cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường. 

Riêng đối với thí sinh các trường THPT chuyên cả nước tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được tuyển thẳng vào chương trình tài năng.

Các ngành đào tạo và tổ hợp môn tương ứng năm 2026:

UEF tiếp tục xét học bạ, tổ chức thi V-SAT - Ảnh 2.

Tổ chức kiểm định ACBSP công nhận Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TP HCM là thành viên

Tổ chức kiểm định ACBSP công nhận Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TP HCM là thành viên

(NLĐO)- Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TP HCM (UEF) đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), Mỹ. Đây là trường ĐH thứ 9 tại Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức uy tín này.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM công bố mức học bổng hấp dẫn cho thí sinh điểm cao

(NLĐO) - Khi xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM bằng bất cứ phương thức nào, thí sinh đều có cơ hội nhận được các mức học bổng tương ứng với kết quả học tập và thi cử.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM: Điểm chuẩn đánh giá năng lực từ 650 đến 700

(NLĐO)- Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TP HCM.

xét tuyển học bạ uef phương thức tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM tuyển sinh ĐH năm 2026
