Giáo dục

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Bài và ảnh: Xuân Huế

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (1976-2025), Trường ĐH Luật TP HCM đã khẳng định vị thế

Đó là cái nôi đào tạo pháp lý hàng đầuđồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín của cả nước.

Tháng 12-2025, Trường ĐH Luật TP HCM báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp. Trong đó, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Đây là con số ấn tượng, cho thấy vị thế và chất lượng đào tạo của trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Trong hành trình gần 50 năm, Trường ĐH Luật TP HCM không ngừng mở rộng lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, hướng tới mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Trong 10 năm trở lại đây, trường đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Từ năm 2020 đến nay, đội ngũ giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM đã và đang triển khai thực hiện 4 đề tài cấp nhà nước, 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và 126 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Trong đó, các hoạt động khoa học - công nghệ nổi bật của trường là: tham gia nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hoàn thiện pháp luật về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với người được cử đi học bằng ngân sách nhà nước; chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, tỉnh, thành phố, các đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted), Quỹ Rosa-Luxemburg…

Chỉ tính riêng năm 2023, giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM đã công bố 205 bài báo khoa học trong nước và 18 bài trên các tạp chí quốc tế, đồng thời xuất bản 14 đầu sách và giáo trình. Sang năm học 2023-2024, số lượng công bố tiếp tục tăng với 304 bài trong nước và 25 bài quốc tế, cùng 19 đầu sách mới được xuất bản.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Luật TP HCM đã đạt được những thành tích đáng kể tại giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho giảng viên trẻ: 2 giải ba vào năm 2021; 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích vào năm 2024. Song song đó, số lượng các hội thảo và tọa đàm được tổ chức đã tăng vượt bậc với 19 hội thảo quốc tế, 10 hội thảo cấp quốc gia, 25 hội thảo cấp trường và hơn 90 hội thảo cấp khoa.

Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam của Trường ĐH Luật TP HCM được xuất bản với 2 ấn phẩm: tiếng Việt (Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam) xuất bản 12 kỳ/năm và tiếng Anh (Vietnamese Journal of Legal Sciences) xuất bản 3 số/năm; cùng với ấn bản Tạp chí Khoa học Xã hội và Kinh tế mới ra mắt năm 2025 với 3 số/năm đã góp phần phục vụ mục tiêu hội nhập quốc tế và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á - Ảnh 1.

Học sinh TP HCM trải nghiệm 1 ngày làm sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM

Tích cực hợp tác quốc tế

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết trong kỷ nguyên số, nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu, tìm giải pháp pháp lý cho các vấn đề mới nảy sinh từ quá trình chuyển đổi số.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP HCM xác định tầm nhìn đến năm 2030-2045 sẽ phát triển thành một đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vững vai trò nòng cốt trong đào tạo pháp luật và có uy tín tầm khu vực châu Á.

"Tinh thần chủ động đón đầu xu hướng thể hiện qua việc nhà trường đang tích cực hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật nhằm xây dựng lộ trình số hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu một cách bài bản, khả thi" - TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Theo TS Lê Trường Sơn, để hiện thực hóa mục tiêu đó, trọng tâm đặt ra là tiếp tục bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và tác động xã hội của các công trình nghiên cứu. "Mỗi đề tài, bài viết đều được khuyến khích gắn liền với các vấn đề thực tiễn, giải quyết những bài toán pháp lý đặt ra bởi sự phát triển nhanh chóng của xã hội và công nghệ" - TS Lê Trường Sơn khẳng định. 

