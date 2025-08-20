HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

Huy Lân

(NLĐO)- Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy.

Trường ĐH Mở TP HCM vừa khởi công dự án xây dựng khối giảng đường tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai- Ảnh 1.

GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án khối giảng đường 2C có quy mô 5 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng là 12.697 m2 với tổng mức đầu tư là hơn 133 tỉ đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại thân thiện với môi trường cũng được thiết kế đồng bộ, đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng, thuận tiện khi đưa công trình vào sử dụng. Thời gian thi công dự kiến 360 ngày, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9- 2026.

GS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết dự án này góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy. Ngoài ra, dự án còn tạo nền tảng cơ sở vật chất cho việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Mở TP HCM tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Tin liên quan

Trường ĐH Mở TP HCM có 2 tiến sĩ đầu tiên ngành giảng dạy tiếng Anh

Trường ĐH Mở TP HCM có 2 tiến sĩ đầu tiên ngành giảng dạy tiếng Anh

(NLĐO) - Tính đến tháng 12- 2024, Trường ĐH Mở TP HCM đã cấp 33 bằng tiến sĩ và 3.217 bằng thạc sĩ.

Trường ĐH Mở TP HCM chào đón 5.200 tân sinh viên

(NLĐO)- Ngày 16-10, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức khai giảng năm học 2024-2025, chào đón gần 5.200 tân sinh viên.

Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm sàn giảm mạnh

(NLĐO) - Với phương thức xét tuyển bằng kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Mở TP HCM công bố mức điểm sàn từ 15-16 điểm.

tỉnh đồng nai cơ sở vật chất Trường ĐH Mở TP HCM giảng đường
