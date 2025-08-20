Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

Trường ĐH Mở TP HCM vừa khởi công dự án xây dựng khối giảng đường tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

GS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án khối giảng đường 2C có quy mô 5 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng là 12.697 m2 với tổng mức đầu tư là hơn 133 tỉ đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại thân thiện với môi trường cũng được thiết kế đồng bộ, đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng, thuận tiện khi đưa công trình vào sử dụng. Thời gian thi công dự kiến 360 ngày, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9- 2026.

GS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết dự án này góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy. Ngoài ra, dự án còn tạo nền tảng cơ sở vật chất cho việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Mở TP HCM tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.