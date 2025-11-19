Ngày 19-11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của trường hiện có 966 người. Trong đó, lực lượng học thuật gồm 2 giáo sư, 53 phó giáo sư và 200 tiến sĩ – một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nhà trường đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 48 chương trình ĐH chính quy, bao gồm 4 chương trình chất lượng cao và 7 ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.

Trường có hơn 25.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học. Song song với đào tạo chính quy, Trường ĐH Sài Gòn còn triển khai hiệu quả các khóa bồi dưỡng chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ ngắn hạn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Trong công tác đảm bảo chất lượng, trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2023 – 2028). Đến nay, 31 chương trình đào tạo đại học và 10 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; 4 chương trình đại học đạt chuẩn Mạng lưới các trường Đại học ASEAN.

Dịp này, Trường ĐH Sài Gòn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025.

Ngoài ra, 9 cá nhân trong trường cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích nổi bật trong hoạt động của nhà trường.