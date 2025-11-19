Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Năm 2025, Trường ĐH Sài Gòn có 2 giảng viên được công nhận chức danh phó giáo sư.

Ngày 19-11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì - Ảnh 1.

Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của trường hiện có 966 người. Trong đó, lực lượng học thuật gồm 2 giáo sư, 53 phó giáo sư và 200 tiến sĩ – một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nhà trường đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 48 chương trình ĐH chính quy, bao gồm 4 chương trình chất lượng cao và 7 ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù. 

Trường có hơn 25.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học. Song song với đào tạo chính quy, Trường ĐH Sài Gòn còn triển khai hiệu quả các khóa bồi dưỡng chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ ngắn hạn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Trong công tác đảm bảo chất lượng, trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2023 – 2028). Đến nay, 31 chương trình đào tạo đại học và 10 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; 4 chương trình đại học đạt chuẩn Mạng lưới các trường Đại học ASEAN.

Dịp này, Trường ĐH Sài Gòn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025.

Ngoài ra, 9 cá nhân trong trường cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích nổi bật trong hoạt động của nhà trường.

Tin liên quan

Trường ĐH Sài Gòn thông báo thời gian đăng ký dự thi V- SAT

Trường ĐH Sài Gòn thông báo thời gian đăng ký dự thi V- SAT

(NLĐO) - Trường ĐH Sài Gòn lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ các mốc thời gian khi đăng ký dự thi V- SAT đợt thi tháng 4 và tháng 5 năm 2025.

Trường ĐH Sài Gòn thành lập Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội

(NLĐO)- Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của nhà trường trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ

Điểm chuẩn 2024 của Trường ĐH Sài Gòn từ 21,17 đến 28,25

(NLĐO)- Sáng 19-8, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trường ĐH Sài Gòn Huân chương Lao động hạng nhì Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo