Giáo dục

Trường ĐH Tân Tạo khẳng định vị thế nghiên cứu vươn tầm quốc tế

Hoài An

(NLĐO)- Trường ĐH Tân Tạo ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng trăm công bố khoa học quốc tế, sáng chế và giải thưởng uy tín toàn cầu.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Tân Tạo (TTU) từng bước khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, với những thành tựu khoa học nổi bật, có sức lan tỏa trong nước và trên trường quốc tế. Lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo, TTU đang ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ học thuật toàn cầu.

Dấu ấn công bố khoa học quốc tế tạo dựng thương hiệu

Giai đoạn 2011- 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu tại Trường ĐH Tân Tạo với tổng cộng 168 bài báo khoa học quốc tế được công bố. Đáng chú ý, có đến 139 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus, chiếm 82,7% tổng số công bố – con số cho thấy định hướng chú trọng chất lượng trong nghiên cứu của nhà trường.

Trường ĐH Tân Tạo khẳng định vị thế nghiên cứu vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học Trường ĐH Tân Tạo thực hành trong phòng thí nghiệm.

Nhiều công trình khoa học của TTU đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có những "tạp chí đỉnh cao" với chỉ số ảnh hưởng lớn như Journal of the American College of Cardiology, Circulation, Bioresource Technology, Future Generation Computer Systems, Food Chemistry: XHealth Care for Women International. Việc xuất hiện trên các diễn đàn học thuật hàng đầu thế giới không chỉ nâng cao uy tín của Trường ĐH Tân Tạo mà còn đóng góp giá trị thiết thực cho kho tàng tri thức nhân loại.

Bên cạnh đó, TTU còn ghi nhận sự đa dạng trong hình thức công bố với 69 bài báo dạng full paper, hơn 10 chương sách chuyên khảo quốc tế, 20 bài kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và 27 bài báo trong nước đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín như Tạp chí Y học TP.HCMTạp chí Y học Việt Nam.

Công trình khoa học và giải thưởng tầm quốc tế

Một trong những dấu ấn học thuật nổi bật của Trường ĐH Tân Tạo là cuốn sách chuyên khảo "Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology" do GS- BS Thạch Nguyễn – Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Y – chủ biên. Cuốn sách được Nhà xuất bản Wiley-Blackwell phát hành, đã tái bản đến lần thứ 6 và nằm trong Top 20 sách tim mạch bán chạy nhất thế giới, xếp hạng 18 trên Amazon và hạng 4 trên Barnes & Noble.

Trường ĐH Tân Tạo khẳng định vị thế nghiên cứu vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Cuốn sách chuyên khoa “Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology” của GS- BS Thạch Nguyễn - TOP 20 sách tim mạch bán chạy nhất thế giới.

Song song với nghiên cứu học thuật, TTU đặc biệt chú trọng đến tính ứng dụng thực tiễn của khoa học công nghệ. Nhà trường hiện sở hữu 12 bằng sáng chế được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như xử lý và chuyển hóa nguyên liệu sinh học, phát triển enzyme thế hệ mới, sản xuất đường sinh học cao cấp và ứng dụng năng lượng xanh.

Trường ĐH Tân Tạo khẳng định vị thế nghiên cứu vươn tầm quốc tế - Ảnh 3.

Nhóm nghiên cứu từ Khoa Y trường Đại học Tân Tạo đạt giải thưởng Paul Dudley White International Scholar của Hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA 2024).

Năng lực nghiên cứu của Trường ĐH Tân Tạo còn được khẳng định thông qua nhiều giải thưởng khoa học quốc tế danh giá. Trong 15 năm qua, các nhà khoa học của trường đã giành được 5 giải thưởng lớn, tiêu biểu như Paul Dudley White International Scholar Award của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) liên tiếp các năm 2021–2023, cùng các giải thưởng và học bổng nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC).

Những thành tựu về công bố khoa học, sở hữu trí tuệ và giải thưởng quốc tế đã tạo nên nền tảng vững chắc cho Trường ĐH Tân Tạo trên hành trình hội nhập học thuật toàn cầu. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, TTU được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế tăng

Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế tăng

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa cho biết năm 2015, viện đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ với tổng số công bố gần 2.200 công trình khoa học (tăng 5,6 % so với năm 2014).

Nhiều tân thạc sĩ có công bố khoa học

Ngày 29-11, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 84 tân thạc sĩ.

Việt Nam tụt hậu 50 năm so với Thái Lan về công bố khoa học

Dân số đông, nhiều tiến sĩ nhưng số ấn phẩm khoa học Việt Nam công cố trên thế giới còn rất thấp so với các nước khu vực. Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nữa để đuổi kịp năng suất hiện tại của Thái Lan.

