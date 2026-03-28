Trường ĐH Văn Hiến khởi công khối thực hành rộng 46.000 m²

Ngày 28-3, Trường ĐH Văn Hiến khởi công xây dựng khối thực hành VHU30 tại HungHau Campus.

Phối cảnh tòa nhà dự án VHU30 với 15 tầng nổi, 2 tầng hầm

Khối thực hành VHU30 được xây dựng với quy mô 15 tầng nổi, 2 tầng hầm, cao 69,8 m, tổng diện tích sàn hơn 46.000 m². Công trình được thiết kế theo mô hình campus tích hợp, bao gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp. Kiến trúc chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian mở và yếu tố xanh, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Khối thực hành VHU30 là hạng mục tiếp theo trong tổng thể dự án HungHau Campus, khu phức hợp đào tạo đang được phát triển theo định hướng đại học hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực hành. Trước đó, Khối Hiệu bộ đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và các khối đào tạo tiếp theo cũng đang từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục đồng bộ.

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng tính ứng dụng và khả năng thích ứng nghề nghiệp, việc đầu tư vào không gian thực hành chuyên sâu trở thành yếu tố then chốt.

Trên nền tảng phát triển qua nhiều giai đoạn, dự án Khối thực hành VHU30 được đưa vào khởi công, thể hiện rõ định hướng lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế của Trường Đại học Văn Hiến.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các doanh nghiệp đối tác đã trao tặng học bổng cho sinh viên Trường ĐH Văn Hiến với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong việc đồng hành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.