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Giáo dục

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp

Yến Anh

(NLĐO)- Lễ Tốt nghiệp VinUni 2026 chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ "Future Makers" (Người kiến tạo tương lai).

Ngày 27-6, Trường ĐH VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa thuộc ba khối ngành: Kinh doanh; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe.

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 1.

Trường ĐH VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa

Lễ Tốt nghiệp VinUni 2026 chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ "Future Makers" (Người kiến tạo tương lai). Đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi VinUni chào đón các Bác sĩ tân khoa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Y khoa đồng thiết kế và xác thực bởi Đại học Upenn, đại học Ivy League danh giá, thuộc nhóm Top 20 các đại học tốt nhất toàn cầu trên các bảng xếp hạng uy tín như QS, THE và US News.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUni, chia sẻ tầm nhìn của VinUni về một đại học của tương lai: đại học của công nghệ, đại học của sự hợp tác quốc tế, nhưng trên hết là một đại học của khát vọng và lòng nhân ái. Bà cũng chúc mừng các tân khoa - những "Future Makers" đến từ VinUni- hãy bước ra thế giới và chứng minh sức mạnh của trí tuệ Make in Việt nam.

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 2.

TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUni, chia sẻ về đại học của tương lai

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi lễ là phần xuất hiện của robot hình người Dyno cùng bài phát biểu của TS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics.

Thay vì bắt đầu bằng câu chuyện về robot hay AI, TS La Mạnh Hùng chia sẻ hành trình của chính mình – từ một cậu bé lớn lên trong gia đình quân nhân tại Việt Nam, trở thành giáo sư ngành Robot tại Hoa Kỳ, rồi trở về quê hương để xây dựng VinDynamics.

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 3.

Ông gửi đến các tân khoa một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: "Thành công không đến từ vận may hay những khoảnh khắc kỳ diệu, mà được tạo nên từ hàng nghìn việc nhỏ được làm thật tốt, lặp đi lặp lại trong một thời gian rất dài". Chính tinh thần ấy đã giúp VinDynamics chỉ trong tám tháng xây dựng đội ngũ hơn 200 kỹ sư và phát triển những nguyên mẫu robot đầu tiên tại Việt Nam.

Lễ Tốt nghiệp năm nay cũng ghi dấu một bước phát triển quan trọng khi các lãnh đạo cấp cao từ các đơn vị trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinRobotics, VinDynamic, Vinmec, VinVentures, VinFuture… cùng đồng hành với VinUni trong việc xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo V-RIC. 

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 4.

TS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, và Robot Dyno trên sân khấu

V-RIC được định hướng là một hệ thống các phòng lab và không gian thử nghiệm sandbox, vận hành theo cơ chế đồng kiến tạo, gắn trực tiếp với chu kỳ phát triển sản phẩm của các đơn vị trong hệ sinh thái. Đây sẽ là nơi sinh viên và nghiên cứu sinh VinUni được tiếp cận các bài toán thật, thử nghiệm các giải pháp thật, và sớm làm quen với môi trường đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, robot, xe điện, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ cao.

Ngay tại Lễ Tốt nghiệp, trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania, chính thức trao thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2018.

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 5.

Thỏa thuận này thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa VinUni và toàn bộ hệ thống các trường trực thuộc Đại học Pennsylvania, không chỉ giới hạn ở Trường Y Perelman như trước đó.

Đặc biệt, VinUni và Đại học Pennsylvania đặt mục tiêu cùng thiết kế, cùng giảng dạy các chương trình thạc sỹ và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực giáo dục y khoa, lãnh đạo hệ thống y tế và quản trị bệnh viện, phục vụ nhu cầu phát triển nhân lực quản lý y tế chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 6.

Theo TS Lê Mai Lan, đây là bước tiến lớn, khẳng định chất lượng đào tạo của trường khi VinUni từ vị trí trường được hỗ trợ trở thành đối tác bình đẳng với ĐH Pennsylvania.

Khoảnh khắc nhận bằng đánh dấu hành trình của những sinh viên được đào tạo trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, khóa 2026 cũng là khóa tốt nghiệp đầu tiên của chương trình Bác sĩ Y khoa - chương trình được đồng phát triển cùng Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ).

Trường ĐH VinUni: Hơn 55% sinh viên khóa 2026 nhận thư mời làm việc trước tốt nghiệp - Ảnh 7.

Lãnh đạo từ hệ sinh thái Vingroup cùng VinUni xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo V-RIC

Các chương trình Bác sĩ nội trú và Cử nhân Điều dưỡng của VinUni hiện cũng là những chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế, đồng thời thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế theo học. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của mô hình đào tạo khoa học sức khỏe do VinUni xây dựng.

Theo ĐH VinUni, hơn 55 % sinh viên khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc trước tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon,Tiktok, Shopee, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software, Unilever…

Nhiều tân kỹ sư khối Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đã chính thức gia nhập các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinMotion, VinSmart Future, VinDynamics, VinSOC. Đặc biệt, Hệ thống Bệnh viện quốc tế Vinmec chào đón tất cả các cử nhân điều dưỡng và bác sĩ tân khoa tốt nghiệp từ trường đại học VinUni với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương hấp dẫn và học lên Bác sĩ Nội trú.

Bên cạnh đó, hơn 23% sinh viên đã nhận thư mời tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Pennsylvania (Penn), Đại học Cornell (Cornell), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU), Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Đại học Bắc Kinh (PKU), Đại học Quốc gia Úc (ANU), Đại học Queensland (UQ)…

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