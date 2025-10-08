HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Y Dược TP HCM định hình 3 trụ cột chiến lược, phấn đấu lọt top 100 Châu Á

Huy Lân

(NLĐO)- Trong năm 2025, Trường ĐH Y Dược TP HCM đã phê duyệt thực hiện đối với 22 đề tài tiềm năng, trong đó 2 đề tài loại A - tối đa 1 tỉ đồng.

Ngày 8-10, Trường ĐH Y Dược TP HCM tổ chức hội thảo "Triển khai & kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh, tiệm cận mạnh và tiềm năng" với hơn 200 đại biểu giảng viên, nhà khoa học tham gia.

Trường ĐH Y dược TP HCM Triển khai và kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh - Ảnh 1.

Trường ĐH Y Dược TP HCM trao tài trợ kinh phí đề tài tiềm năng loại A

Báo cáo về nhân sự, trường cho biết có 1.026 giảng viên và nghiên cứu viên, trong đó có 9 GS, 111 PGS, 264 TS. Tỉ lệ GS, PGS là 11,7% và tiến sĩ là 37,43%. 

Về công trình nghiên cứu khoa học, từ năm 2000 đến tháng 5-2025 có 8.250 đề tài các cấp, gồm: 12 cấp quốc gia, 40 cấp bộ, 21 NAFOSTED, 165 cấp tỉnh/TP, 8.012 cấp cơ sở. Về công bố khoa học, từ giai đoạn 2020- 2024 có 1.932 bài báo ISI/Scopus, 1856 bài báo trong nước; có 400 bài trên top 10% tạp chí thế giới.

Về hợp tác quốc tế, tính đến 3-2025 có 39 dự án với tổng kinh phí trên 428 tỉ đồng, hợp tác với các nước như Hà Lan, Thụy Điển, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trường đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước: VIFOTEC (27), Tạ Quang Bửu (1), Nhân tài Đất Việt (2), Thành tựu Y Khoa Việt Nam (7), Quả cầu vàng (7); 3 bằng độc quyền sáng chế, 2 giải pháp hữu ích.

Phân tích điểm mạnh, trường sở hữu đội ngũ nhân lực chất lượng cao; có thành tựu công bố khoa học nổi bật; có mạng lưới hợp tác quốc tế mạnh mẽ; uy tín được khẳng định qua các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, cũng có điểm yếu là tỉ lệ GS, PGS, TS còn thấp so với yêu cầu đại học nghiên cứu quốc tế; hoạt động chuyển giao công nghệ còn hạn chế, thiếu số liệu doanh thu cụ thể; cơ sở vật chất chưa đồng bộ và hạn chế so với quy mô đào tạo và nghiên cứu.

Trường cũng có nhiều cơ hội như chính sách quốc gia hỗ trợ KHCN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; xu hướng ứng dụng AI và công nghệ y tế hiện đại (sinh học, y học cá thể hóa, Big Data). Bên cạnh đó là những thách thức như sự cạnh tranh ngày càng cao với các trường quốc tế hàng đầu khu vực (Mahidol, NUS,...); ngân sách đầu tư còn hạn chế so với mục tiêu phát triển lớn; áp lực tăng trưởng công bố khoa học hàng năm.

Định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2025-2030, trường đưa ra tầm nhìn trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, top 100 châu Á. 

Trong năm 2025, nhà trường đã phê duyệt thực hiện đối với 22 đề tài tiềm năng, trong đó có 20 đề tài loại B - tối đa 300 triệu đồng và 2 đề tài loại A - tối đa 1 tỉ đồng.

Ưu tiên chiến lược trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, GS-TS- BS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng Trường ĐH Y Dược TP HCM, đưa ra 3 trụ cột chiến lược, gồm: Tư duy tổng thể: Chuyển dịch từ điều trị sang chu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện; Công nghệ đột phá: Đi tắt đón đầu với 4 nhóm công nghệ mũi nhọn; Giải pháp "made in" Việt Nam: Tự chủ công nghệ, phục vụ người Việt với giá cả hợp lý.

