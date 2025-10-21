Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM dừng chương trình Y Việt - Đức

Thông tin từ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM vừa cho hay chương trình Y Việt - Đức do trường phối hợp với Đại học Johannet Gutenberg Mainz (Đức) sẽ chấm dứt sau 12 năm hợp tác.

Cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thông tin nêu rõ: Trong thời gian qua, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) đã phối hợp triển khai chương trình đào tạo Y Việt – Đức với mục tiêu mang đến cho sinh viên một mô hình học tập tích hợp, hiện đại và chuẩn quốc tế.

Sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo chấm dứt hợp tác triển khai chương trình đào tạo Y Việt – Đức. Đây là quyết định xuất phát từ phía đối tác Đức do thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và điều chỉnh chính sách về chương trình hợp tác quốc tế của các trường đại học công lập tại CHLB Đức.

Tới đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh và sinh viên chương trình Y Việt – Đức khóa 2023 và khóa 2024 để cung cấp thêm thông tin về tình hình và lý do chấm dứt hợp tác đào tạo.

Đồng thời, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao đổi, thảo luận và giải đáp về phương án học tập cho sinh viên các khóa đang theo học; phương án tài chính và việc xử lý các khoản học phí đã nộp; kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ dành cho sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi.