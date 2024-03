Trường học có được đầu tư tài chính?

TP HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Trường AISVN

UBND TP HCM vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Trường Tiểu học, THCS-THPT Quốc tế Mỹ, còn được gọi là Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN). Theo báo cáo, Trường AISVN được thành lập trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, do bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch HĐQT - đứng tên đại diện đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh có con em đang học tại trường với điều khoản: Vay vốn, không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh tham gia chương trình đào tạo...

Theo ý kiến của Công an TP HCM, hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Đ.Trinh