Trường tài năng UEH.ISB dẫn đầu xu hướng AI và liên ngành với 3 chương trình cử nhân mới

Chương trình tập trung vào năng lực ứng dụng thực tiễn và tư duy liên ngành, nhằm chuẩn bị cho thế hệ sinh viên nội lực vững vàng trước một thế giới nhiều biến động.

Ba chương trình đào tạo Cử nhân mới của Trường Tài năng UEH.ISB góp phần đánh dấu bước tiến trong mô hình đào tạo dành cho học sinh giỏi, gồm: Cử nhân Tài năng chuyên ngành AI for Business tập trung kết hợp tư duy kinh doanh và công nghệ, đào tạo người hiểu và vận hành AI trong thực tế; Cử nhân ASIA Co-op Fast Track tăng tốc trải nghiệm thực tiễn, học đi đôi với hành trong môi trường doanh nghiệp và quốc tế; và Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP mang đến du học mô hình 2+2 (Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)) với các lợi thế kép về liên ngành, ngôn ngữ và học bổng lên đến 60%.

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB chia sẻ tại sự kiện ra mắt 3 chương trình Cử nhân mới

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cùng các đối tác như CIO Vietnam, KPMG và Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch TP HCM (CAPA), đồng thời tiến hành ký kết hợp tác nhằm mở rộng cơ hội thực tập và kết nối doanh nghiệp cho sinh viên. Theo các chuyên gia, lợi thế cạnh tranh của nguồn nhân lực tương lai nằm ở khả năng kết nối liên ngành và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn. Khác biệt không còn ở việc "biết AI", mà ở trải nghiệm và năng lực tạo ra giá trị từ AI trong bối cảnh toàn cầu.

Các chuyên gia tham dự chia sẻ và ký kết hợp tác tại sự kiện ra mắt

Hiện chương trình đã mở tuyển sinh năm 2026. Thông tin liên hệ gồm địa chỉ tại 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM; website tuyển sinh https://admissions.isb.edu.vn/; hotline 0901 862 766.