Trường Tài năng UEH.ISB thúc đẩy Nghiên cứu khoa học 2026: Ra mắt quỹ nghiên cứu Asia R&D Connect

Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026 của Trường Tài năng UEH.ISB và Viện Đào tạo Quốc tế không chỉ xác lập định hướng phát triển mới mà còn giới thiệu hai giải pháp trọng tâm gồm mô hình Research Hub và hệ thống quỹ hỗ trợ nghiên cứu Asia R&D Connect (ARDC).

Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học năm 2026

Kết nối nguồn lực nghiên cứu

Chiều 9-6-2026, tại cơ sở B Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Trường Tài năng UEH.ISB và Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức "Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026".

PGS.TS Trần Hà Minh Quân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, nhấn mạnh định hướng phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường hợp tác, nâng cao chất lượng học thuật và tuân thủ các quy định mới.

Điểm nhấn tại hội nghị là sáng kiến xây dựng mô hình Research Hub. Đây giải pháp đưa các nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng startup về cùng một nền tảng. Từ đó, giúp các bên trực tiếp chia sẻ tài nguyên, tạo điều kiện thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo. Sáng kiến đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận từ đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh tham dự hội nghị.

Gia tăng nguồn lực hỗ trợ

Đại diện Dự án Nghiên cứu và Phát triển Asia R&D, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy đã chia sẻ những thông tin thiết thực về định hướng nghiên cứu, cơ hội hợp tác và các nguồn lực hỗ trợ dành cho đội ngũ học thuật.

Trong đó, Quỹ Nghiên cứu và Phát triển ARDC được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần hỗ trợ giảng viên triển khai các đề tài nghiên cứu và gia tăng chất lượng công bố khoa học.

Phiên thảo luận tại hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến và đề xuất từ các nhà nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn trong công bố quốc tế và thúc đẩy hợp tác học thuật trong thời gian tới.

Vinh danh 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế

Nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ học thuật, ban tổ chức đã vinh danh 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế năm 2025.

Các công trình được ghi nhận đã xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu và lan tỏa giá trị học thuật của Trường Tài năng UEH.ISB.

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quốc tế là nền tảng vững chắc cho cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại trường. Cũng trong năm 2026, Trường Tài Năng UEH.ISB ra mắt tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Industrial PhD và Tiến sĩ của trường Western Sydney nhằm gia tăng chất lượng người học và các hoạt động nghiên cứu sắp tới.