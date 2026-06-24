Trường Tài năng UEH.ISB thúc đẩy Nghiên cứu khoa học 2026: Ra mắt quỹ nghiên cứu Asia R&D Connect

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường Tài năng UEH.ISB thúc đẩy Nghiên cứu khoa học 2026: Ra mắt quỹ nghiên cứu Asia R&D Connect

Tường Minh

Trường Tài năng UEH.ISB và Viện Đào tạo Quốc tế vừa tổ chức "Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026".

Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026 của Trường Tài năng UEH.ISB và Viện Đào tạo Quốc tế không chỉ xác lập định hướng phát triển mới mà còn giới thiệu hai giải pháp trọng tâm gồm mô hình Research Hub và hệ thống quỹ hỗ trợ nghiên cứu Asia R&D Connect (ARDC).

Trường Tài năng UEH.ISB thúc đẩy Nghiên cứu khoa học 2026: Ra mắt quỹ nghiên cứu Asia R&D Connect - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học năm 2026

Kết nối nguồn lực nghiên cứu

Chiều 9-6-2026, tại cơ sở B Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Trường Tài năng UEH.ISB và Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức "Hội nghị triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026".

Trường Tài năng UEH.ISB thúc đẩy Nghiên cứu khoa học 2026: Ra mắt quỹ nghiên cứu Asia R&D Connect - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, nhấn mạnh định hướng phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường hợp tác, nâng cao chất lượng học thuật và tuân thủ các quy định mới.

Điểm nhấn tại hội nghị là sáng kiến xây dựng mô hình Research Hub. Đây giải pháp đưa các nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng startup về cùng một nền tảng. Từ đó, giúp các bên trực tiếp chia sẻ tài nguyên, tạo điều kiện thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo. Sáng kiến đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận từ đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh tham dự hội nghị.

Gia tăng nguồn lực hỗ trợ

Đại diện Dự án Nghiên cứu và Phát triển Asia R&D, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy đã chia sẻ những thông tin thiết thực về định hướng nghiên cứu, cơ hội hợp tác và các nguồn lực hỗ trợ dành cho đội ngũ học thuật.

Trong đó, Quỹ Nghiên cứu và Phát triển ARDC được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần hỗ trợ giảng viên triển khai các đề tài nghiên cứu và gia tăng chất lượng công bố khoa học.

Phiên thảo luận tại hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến và đề xuất từ các nhà nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn trong công bố quốc tế và thúc đẩy hợp tác học thuật trong thời gian tới.

Vinh danh 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế

Nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ học thuật, ban tổ chức đã vinh danh 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế năm 2025.

Các công trình được ghi nhận đã xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu và lan tỏa giá trị học thuật của Trường Tài năng UEH.ISB.

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quốc tế là nền tảng vững chắc cho cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại trường. Cũng trong năm 2026, Trường Tài Năng UEH.ISB ra mắt tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Industrial PhD và Tiến sĩ của trường Western Sydney nhằm gia tăng chất lượng người học và các hoạt động nghiên cứu sắp tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo