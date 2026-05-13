Trường tiểu học nổi tiếng ở TPHCM phát cảnh báo khẩn về giả mạo lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường tiểu học nổi tiếng ở TPHCM phát cảnh báo khẩn về giả mạo lừa đảo

Đặng Trinh

(NLĐO) - Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) vừa phát đi thông báo khẩn liên quan việc mạo danh lừa đảo dữ liệu học sinh.

Sáng 13-5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ cha mẹ học sinh về việc nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan, ban ngành (cụ thể như Công an phường, Ban Giám hiệu nhà trường) liên hệ trao đổi về một số nội dung như: Yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh. 

img

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức.

Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý cha mẹ học sinh không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh/CMHS; không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cảnh báo thêm khi nhận được cuộc gọi tương tự, vui lòng báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin. Mọi thông báo chính thức của nhà trường sẽ được chuyển tải thông qua: Giáo viên chủ nhiệm lớp; thông báo trực tiếp từ nhà trường. Cha mẹ học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng nhà trường nhằm phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo.

Trước đó, trường này cũng bị mạo danh liên quan trò lừa đảo khảo sát tuyển sinh vào lớp 1. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngôi trường tiểu học công lập nổi tiếng tại TPHCM với hơn 1.000 học sinh ở 5 khối lớp. 

Tin liên quan

NÓNG: Nhiều trường học TPHCM cảnh báo khẩn lừa đảo suất "bao đậu", "tuyển thẳng" mùa tuyển sinh

NÓNG: Nhiều trường học TPHCM cảnh báo khẩn lừa đảo suất "bao đậu", "tuyển thẳng" mùa tuyển sinh

(NLĐO)- Nhiều đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ nhà trường, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT có suất "bao đậu", "tuyển thẳng" dẫn dụ phụ huynh, học sinh.

Lật tẩy chiêu lừa đảo "gia hạn học phí" của cán bộ trường tên "PHAN VAN NGUYEN"

(NLĐO) - Do tin vào số điện thoại tự xưng là cán bộ phòng tài chính của trường, sinh viên đã chuyển khoản 4 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Tự học AI trong 2 tuần, học sinh lớp 9 giành giải Nhất với dự án chống lừa đảo

((NLĐO) - Không chỉ tiếp cận công nghệ, học sinh ngày nay còn chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dự án sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn.

căn cước công dân thông tin cá nhân số điện thoại trường tiểu học giáo viên chủ nhiệm công an phường ban giám hiệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo