Chiều 2-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16 giờ cùng ngày một đối tượng đã xông vào trụ sở một ngân hàng tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò cướp tài sản. "Sau khi gây ra vụ cướp, đối tượng chạy về hướng TP Vinh, hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm" - ông Dũng thông tin.

Cũng tại thị xã Cửa Lò, ngày 14-11-2023, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) đã đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi xe máy đến trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, rồi mang theo dao đi vào quầy giao dịch của ngân hàng. Đến 14 giờ 30 ngày 15-11, Công an Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng này đang lẫn trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.