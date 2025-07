Truy nã đối tượng trộm 17kg khô mực

Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1995; thường trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; nơi ở trước khi trốn truy nã là đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Quyết định truy nã Nguyễn Quốc Thịnh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau nhiều ngày đóng cửa về thăm gia đình, chiều 31-1-2025, ông N.H.T.Đ. (SN 1985) quay lại cửa hàng trên đường Lâm Quang Ky thì phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Qua kiểm tra, ông Đ. phát hiện bị mất 17kg khô mực các loại có tổng trị giá trên 15 triệu đồng nên anh trình báo công an.

Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định và mời Thịnh về trụ sở làm việc. Bước đầu, Thịnh khai nhận khi phát hiện cửa hàng nhà anh Đ. khóa cửa mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Để thực hiện, trưa 31-1-2025, Thịnh mang theo cưa sắt đến cửa hàng của ông Đ. rồi cắt khung sắt, đột nhập vào trong trộm 17kg mực, sau đó giao cho người bạn (không rõ nhân thân lai lịch) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Thịnh. Tuy nhiên, qua xác minh xác định Thịnh đã trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh An Giang đề nghị bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Quốc Thịnh đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02973.864.101).