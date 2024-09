Truy nã một cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi các quyết định truy nã, trong đó có Nguyễn Văn Thiên (SN 1972, ngụ ở số 208 khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương).

Thiên là cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An.

Thiên Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và đã bỏ trốn từ tháng 5-2018.

Nguyễn Văn Thiên, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trong danh sách này còn có Đào Thanh Trường (SN 1958, ngụ TP HCM), từng là lãnh đạo một ngân hàng, có tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn tháng 4-2012.

Nguyễn Bảo Quân (SN 1978, ngụ tỉnh Lâm Đồng), làm nghề kinh doanh, tội danh bị truy tố, xét xử là buôn lậu. Quân đã bỏ trốn tháng 1-2017.

Vương Hoàng Huynh (SN 1972, ngụ ở TP HCM), nghề nghiệp: Kinh doanh. Tội danh bị truy tố, xét xử là làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đã bỏ trốn tháng 1-2017.

Ngụy Khắc Vinh (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Lê Quốc Việt SN 1986, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng kinh doanh bất động sản và cùng tội danh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Âu Phước Hậu (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Nam), tham ô tài sản công ty trong thời gian làm công nhân.

Danh sách này còn có 2 đối tượng người nước ngoài là TSAI, CHENG-LIANG (SN 1966); nghề nghiệp kinh doanh; Tội danh bị khởi tố là sản xuất, buôn bán hàng cấm; bỏ trốn từ tháng 2-2020 và Hen Chien Chen (SN 1990) là chuyên viên tài vụ đã tham ô tài sản công ty.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý theo quy định.