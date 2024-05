Truy nã nghi phạm giết "vợ hờ" rồi trốn vào rừng sâu ở Quảng Bình

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Trần Văn Thông đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình (số 6 Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới; SĐT: 0694100324).