Truy nã người phụ nữ lừa đảo "chạy án" hơn 1,4 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định truy nã đối với Ngô Thị Cúc Phương (SN 1988, thường trú 161/35/20 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Ngô Thị Cúc Phương. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra ban đầu, thông qua các quan hệ xã hội, Phương và người bạn tên A. quen chị L.T.H.D.. Qua đó, Phương biết được chồng chị D. đang bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Mặc dù không có khả năng nhưng Phương và A. đã hứa hẹn sẽ cho chồng chị D. được tại ngoại. Phương và A. sau đó đã chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng của chị D..

Ngày 13-1-2025, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Cúc Phương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.

Công an TP Hà Nội thông báo nếu phát hiện bị can Ngô Thị Cúc Phương ở đâu, người dân có thể báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Văn Tuân – SĐT: 0934.350.505), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.