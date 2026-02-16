HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy nã toàn quốc người phụ nữ lừa đảo các cơ sở dịch vụ cưới

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ cưới, Ngọc dựng lý do mượn tiền rồi chiếm đoạt, cắt liên lạc và bỏ trốn

Ngày 16-2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Mai Thị Yến Ngọc (35 tuổi, ngụ thôn Tân Thành, xã Tánh Linh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố bị can đối với Ngọc theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Tuy nhiên, đến ngày 15-12-2025, Ngọc rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho công tác điều tra nên bị phát lệnh truy nã.

Thông tin ban đầu, từ năm 2017 đến 2025, Ngọc nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo các cơ sở tổ chức dịch vụ đám cưới.

Thủ đoạn của Ngọc là thuê xe sang có tài xế riêng, ăn mặc lịch sự, tự xưng đại diện gia đình chuẩn bị tổ chức hôn lễ lớn để tạo lòng tin. 

Truy nã toàn quốc người phụ nữ lừa đảo các cơ sở dịch vụ cưới - Ảnh 1.

Công an phát lệnh truy nã đối với Mai Thị Yến Ngọc

Sau khi ký hợp đồng, Ngọc đưa ra thông tin gian dối, viện nhiều lý do mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và bỏ trốn.

Với chiêu thức này, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều cơ sở dịch vụ cưới, từng bị kết án tù.

Theo quyết định truy nã, Ngọc cao 1,56 m, có nốt ruồi cách 0,6 cm dưới mép phải. 

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Tin liên quan

Công an TPHCM phát hiện người phụ nữ đã trốn truy nã 11 năm trong khách sạn

Công an TPHCM phát hiện người phụ nữ đã trốn truy nã 11 năm trong khách sạn

(NLĐO) - Trần Kim Hoàng bị Công an TPHCM truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Truy nã "bà trùm" cho vay nặng lãi hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Phạm Thị Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất "cắt cổ". Tổng số tiền các lần cho vay hàng trăm tỉ đồng

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Duy Anh Vũ

(NLĐO) – Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ, đến từ TP Hà Nội, đã lập các hợp đồng khống mua bán sầu riêng ở Đắk Lắk để chiếm đoạt 5,39 tỉ đồng.

truy nã công an Lâm Đồng
