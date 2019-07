3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát

25/07/2019 17:55

Sau khi gây ra vụ đánh người ở TP HCM, 3 đối tượng Hằng, Phúc, Thảo trốn ra các tỉnh phía Bắc. Việc các đối tượng cắt đứt liên lạc với người thân để ẩn danh khiến công tác truy bắt các đối tượng trốn nã của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, gian khổ.



Trốn nã xuyên Việt

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong 3 ngày liên tiếp (9/4-11/4), đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã Moong Văn Hằng (SN 1994), trú bản Thanh Hòa, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương; Kha Văn Phúc (SN 1990), trú bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương; Đồng thời, phối hợp với Công an TP Vinh bắt giữ thành công đối tượng Cụt Văn Thảo (SN 2000), trú bản Cao Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Moong Văn Hằng, Kha Văn Phúc và Cụt Văn Thảo từng tham gia vào vụ đánh người ở khu vực TP HCM. Sau đó, cả ba đối tượng này bỏ trốn. Tháng 10/2018, Cơ quan điều tra quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã với 3 đối tượng Hằng, Phúc, Thảo về tội Cố ý gây thương tích.

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp. Ngay sau khi nhận được đề nghị trên, Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, vì là những đối tượng cộm cán, liều lĩnh và nhiều thủ đoạn "quái" nên các trinh sát phải tính toán thận trọng, kỹ lưỡng.

Nhận định khả năng đối tượng đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo, có thể thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả nên các trinh sát đã chuyển hướng điều tra, hướng tới các đối tượng làm công nhân ở các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội và Bắc Ninh. Tuy nhiên, các trinh sát tiếp tục gặp khó khăn khác khi số lượng công nhân làm việc tại đây rất đông, nhất là lao động ở Nghệ An. Trong khi đó, quá trình rà soát, xác minh danh sách đăng ký tạm trú tại Công an các xã, phường lại không có ai tên của Kha Văn Phúc.

Kiên trì khoanh vùng, sàng lọc các diện các đối tượng nghi vấn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã nắm được quy luật di chuyển của đối tượng Phúc. Dù vậy, do Phúc rất ma mãnh, trong quá trình trốn truy nã liên tục thay đổi phòng trọ nên dù trước đó các trinh sát đã "định vị" được nơi Phúc lẩn trốn song khi tiếp cận được thì đối tượng đã "biến" mất.

Sa lưới

Kiên trì lần theo từng manh mối nhỏ nhất, ngày 10/4, các trinh sát xác định được đối tượng Kha Văn Phúc đang ở phòng trọ tại tỉnh Bắc Ninh. Đường vào phòng trọ Phúc ở chỉ có một lối ra vào độc đạo, xung quanh có các kênh mương nên để tránh "rút dây động rừng", các phương án vây bắt đối tượng này được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Vào khoảng 12 giờ 30 phút, các trinh sát tiến hành bao vây, tóm gọn Kha Văn Phúc khi đối tượng này vừa trở về phòng trọ để nghỉ trưa.

Trước đó, ngày 9/4, tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, một Tổ công tác khác cũng đã tóm gọn thành công đối tượng trốn truy nã Moong Văn Hằng. Sau khi gây án tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đối tượng này trốn về quê ở Thanh Sơn nhưng cắt đứt liên lạc với gia đình. Với vỏ bọc làm công nhân bốc vác keo, di chuyển liên tục trên từng chuyến xe và trong rừng, Hằng ngỡ rằng sẽ qua mặt được lực lượng chức năng. Song, mọi di biến động của đối tượng đều nằm trong tầm "ngắm" của các trinh sát. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 9/4, khi Hằng bắt đầu nhảy lên thùng xe tải chở keo để di chuyển sang địa phương khác thì bị các trinh sát tóm gọn.

Tiếp đến, vào 8 giờ 30 phút ngày 11/4, sau khi phát hiện Cụt Văn Thảo đang di chuyển trên chiếc xe taxi tại thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương), Công an huyện Thanh Chương và Công an TP Vinh đã phối hợp tác chiến vây bắt, đón lõng thành công đối tượng này khi y vừa xuống xe taxi.

Tại cơ quan công an, Cụt Văn Thảo, Moong Văn Hằng và Kha Văn Phúc đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Đối tượng trốn nã Cụt Văn Thảo khai, trong những ngày tháng sống chui, sống lủi để lẩn trốn sự truy bắt chưa từng được một giấc ngủ ngon. Và đã có lúc, Thảo nghĩ đến việc ra đầu thú. Song, vì không đủ dũng cảm để đối diện với bản án pháp luật về tội lỗi mình gây ra…





Theo Báo PLVN