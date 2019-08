Bị can Cao Thị Hương Lan, Sinh ngày 12-1-1991 tại Hải Phòng; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; CMND số: 0317509333, do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 18-8-2008.

Quê quán: xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Nơi cư trú: Thôn 10, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bị can Cao Thị Hương Lan

Tội danh bị khởi tố: Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 267 Bộ luật Hình sự; trốn ngày 5-11-2018; Chỗ ở trước khi trốn: thôn 10 xã Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên Hải Phòng.