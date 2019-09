Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định: Phạm Thành Tiến Thịnh cùng đồng bọn đã chuẩn bị kỹ thủ đoạn phạm tội từ trước để chiếm đoạt căn nhà trị giá gần 9,7 tỷ đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1967, ngụ đường 3/2, P.12, Q.10, TP HCM).

Thủ đoạn của Thịnh và đồng bọn là ký hợp đồng mua nhà rồi bỏ ra 3,5 tỷ đồng để tạo lòng tin với người bán nhà bằng việc giải chấp ngân hàng để có được bản chính sổ hồng căn nhà và thông báo xóa thế chấp của ngân hàng từ gia đình bà Hồng.

Sau đó, Thịnh tiếp tục dùng "thư xác nhận số dư" giả đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà Hồng để làm cho gia đình bà Hồng tin thật là Thịnh đã chuyển số tiền mua nhà còn lại là 6,2 tỷ đồng vào tài khoản tiết kiệm của bà Hồng.

Phạm Thạnh Tiến Thịnh

Khi bà Hồng phát hiện “thư xác nhận số dư” có vấn đề thì căn nhà đã được sang tên cho người mua và tiếp tục mua đi bán lại qua nhiều người chỉ trong thời gian ngắn. Hành vi nêu trên của Thịnh đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.



Thông qua Báo Công an TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thông báo: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa Phạm Thạnh Tiến Thịnh đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Đồng thời, báo về cho Đội 8, Phòng CSHS, Công an TP HCM theo số điện thoại 069.3187244.