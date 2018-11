Kẻ bị truy nã bỏ trốn sau cái chết bất thường của bạn gái

02/11/2018 11:43

Ngày 1-11, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đang truy tìm Phan Thanh Sang (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).



Theo điều tra ban đầu, sáng 27-10, ông Trần Văn Hoàng cùng vợ đến phòng trọ tại xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) tìm con gái là Nguyễn Thị Thu Thảo (33 tuổi, tạm trú tại xã Mỹ Phong). Khi đến nơi, vợ chồng ông Hoàng thấy Sang đang đưa chị Thảo ra taxi và nói nạn nhân uống thuốc tự tử. Vợ chồng ông Hoàng đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ yêu cầu người nhà đưa lọ thuốc chị Thảo đã uống. Ông Hoàng quay về phòng trọ thì thấy cửa khóa, còn Sang bỏ đi đâu không rõ. Đến 16 giờ cùng ngày, chị Thảo tử vong do ngộ độc cấp nhưng chưa rõ nguyên nhân, suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp nghi do ngộ độc thuốc an thần.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 lọ thuốc an thần, nghi chị Thảo đã uống khoảng 100 viên. Còn Sang lấy đi xe máy hiệu Sirius của nạn nhân. Trước khi tử vong, nạn nhân làm công nhân may và chung sống như vợ chồng với Sang tại phòng trọ trên.

Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định vi thể, độc chất. Qua điều tra, Sang là đối tượng đang bị truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", với số tiền 100 triệu đồng.





Theo Như Anh (Công an nhân dân)