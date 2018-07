Truy nã quốc tế chị ruột trùm giang hồ Dung Hà

17/07/2018 09:36

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an làm chủ công, phối hợp với các đơn vị chức năng vừa triệt phá chuyên án 128Y, bóc gỡ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, xuyên quốc gia, do chị gái bà trùm Dung Hà điều hành.



Đường đi của những lô ma túy “khủng”



Nếu như trước đây, nguồn ma túy tổng hợp trên thị trường Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc, đưa vào theo đường tiểu nghạch từ biên giới các tỉnh phía Bắc, thì khoảng 2 năm trở lại đây, cung đường quen thuộc này bắt đầu thay đổi.

Lý giải cho sự thay đổi nói trên, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy cho rằng, một số tội phạm gốc châu Á do nắm bắt được các công thức điều chế ma túy (ma túy tổng hợp, ma túy đá) từ hóa chất nên bắt đầu tập trung về khu vực Tam giác vàng ở Đông Nam Á để sản xuất hàng, tránh sự truy quét từ lực lượng hình cảnh quốc tế. Nguồn hàng sau khi ra lò sẽ đổ dồn về Lào, Campuchia… rồi thẩm lậu từ khu vực biên giới Tây Nam vào Việt Nam.

Vì lý này, công cuộc đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy của lực lượng Công an Việt Nam vướng phải những thách thức nhất định. Các đối tượng ngoại quốc đã tìm cách móc ngoặc với giới xã hội đen trong nước để hình thành nên những liên minh ma quỷ. Sẵn sàng cung ứng nguồn ma túy tổng hợp với số lượng lớn với mức giá rất cạnh tranh. Tất cả những động thái vừa nêu đều nằm trong toan tính của các gã trùm giấu mặt về việc hình thành lại bản đồ cung ứng ma túy.

Đối tượng Vũ Hoàng Oanh bị truy nã quốc tế.

Thời gian qua, bên cạnh các công tác rà soát người nghiện cùng các đầu mối buôn bán sỉ, lẻ trên thị trường, lực lượng trinh sát thuộc Cục Cảnh sát ma túy (C47) Bộ Công an đã phát hiện một nguồn ma túy lạ đang lưu thông trên thị trường. Nhận định ban đầu cho thấy, số ma túy tổng hợp mà trinh sát phát hiện đều là nguồn hàng mới, có giá khá rẻ.



Công tác nghiệp vụ tiếp tục được triển khai đồng loạt. Kết quả cho thấy, số lượng ma túy nói trên đều xuất phát từ Campuchia, thẩm lẩu từ hướng biên giới Tây Nam (Long An, Tây Ninh). Sau khi nhập vào Việt Nam, “hàng” sẽ tiếp tục được vận chuyển về TPHCM rồi lại được chuyển đi một nước thứ ba hoặc "lội" ngược ra phía Bắc.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Cục C47 đã yêu cầu đơn vị này phải nhanh chóng vào cuộc, xác định rõ đầu mối đại lý tiếp nhận nguồn ma túy. Lúc này, chân tướng về một bà trùm bắt đầu lộ diện.

Đế chế bên kia biên giới

Thời của những tay anh chị giang hồ đất cảng đã qua hàng chục năm. Nhưng những tàn tích còn sót lại của một đế chế tội phạm từng làm mưa, làm gió vẫn còn đó, âm ỉ hoạt động như những cơn sóng ngầm. Và một trong những cơn sóng ấy chính là Vũ Hoàng Oanh (Oanh “Hà”) là chị gái của trùm giang hồ đất cảng Vũ Hoàng Dung (Dung “Hà”). Cái tên luôn khiến dân xã hội đen phía Bắc thất vía mỗi lần được nhắc đến.

Trước khi bước chân vào giới buôn bán ma túy, Oanh “Hà” được nhắc đến với vị thế của một bà trùm lĩnh vực cờ bạc. Vào thời điểm hoàn kim, Oanh “Hà” có trong tay cả chục sới bạc lớn, nhỏ. Tuy nhiên, trước sự truy quét gắt gao từ lực lượng công an, chị gái Dung “Hà” bắt đầu chuyển địa bàn sang phía bên kia cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An.

Tuy nhiên, đây chỉ là lớp vỏ bọc của Vũ Hoàng Oanh. Bên trong casino 666 - địa điểm mới được chị gái Dung “Hà” tổ chức cờ bạc, thị nuôi khoảng 20 đàn em để thay mình thực hiện những phi vụ bất chính và coi ngó kho ma túy được cất giữ bên trong casino 666.

Với những thông tin quý giá có được, bước đầu các trinh sát Cục C47 có thể nhận định, những nguồn ma túy lạ mà thời gian vừa qua thu thập được có nguồn cung từ tổ chức của Oanh “Hà”.

Đi sâu vào đường dây của bà trùm gốc Hải Phòng, trinh sát xác định thêm các đối tượng có vai trò quan trọng khác, phò tá tích cực trong việc vận chuyển và cung ứng nguồn hàng từ Campuchia về thị trường Việt Nam. Nổi lên trong số này là Trần Quốc Cường (SN 1984, quê Hải Phòng), Vũ Quang Trung (1984, tạm trú Q.10, TPHCM) và Trần Thị Lệ Chi (SN 1979, quê Tiền Giang). Tại Việt Nam, Oanh “Hà” có 3 đầu nậu chính là vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Quang Thình (ngụ TPHCM), Phạm Thị Bình (ngụ TPHCM) và Đồng Dương Nam (quê Hải Phòng).

Ma túy tổng hợp do C47 thu được trong một chuyên án ma túy

Quy tắc của bà trùm khá rạch ròi, không làm việc với người lạ mặt, chỉ cung ứng cho 3 đầu nậu ruột và tất cả mọi việc, nếu thị không trực tiếp can dự vào được sẽ do Trần Thị Lệ Chi điều hành. Chính nhờ việc tổ chức kín kẽ và quy củ như vậy, chả mấy chốc đường dây buôn bán ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đã nhanh chóng lớn mạnh, phủ sóng nhiều tỉnh dọc biên giới Tây Nam và về tới TPHCM

Nhận định đây là đường dây tổ chức buôn bán ma túy có quy mô lớn, được tổ chức bài bản và kín kẽ, lãnh đạo Cục C47 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, nhanh chóng xác lập chuyên án “128Y” để đấu tranh với băng nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia này.

Mệnh lệnh phá án

Trước mức độ và tính chất nghiêm trọng của vụ án này, ban chuyên án do đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục C47 đã trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tăng cường viện trợ và phối hợp cùng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phía nam (Đoàn 3) - Bộ đội biên phòng và Phòng Cảnh sát ma túy (PC47) Công an TPHCM.

Nhiều ngày ròng rã theo dấu bà trùm Oanh “Hà” và các đối tượng chủ chốt trong chuyên án “128Y”, các trinh sát của Cục C47 và các đơn vị nghiệp vụ khác đã ghi nhận được nhiều tài liệu, hình ảnh chứng minh được việc vận hành, buôn bán ma túy của đường dây bên kia biên giới của chị gái Dung “Hà”.

Chính sự phối hợp nhịp nhàng này đã đóng góp hết sức quan trọng trong thành công chung của chuyên án. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban chuyên án “128Y” chia sẻ, có những thời điểm vụ án tưởng chừng rơi vào thế bế tắc vì các đối tượng hoạt động quá ma mãnh, nhưng vì sự nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên trong chuyên án nên mọi nút thắt dần được tháo gỡ.

Qua trình điều tra kéo dài đến cuối tháng 5-2018 thì mệnh lệnh phá án được phát ra. Đồng loạt 9 tổ trinh sát được chia thành nhiều mũi chính nhanh chóng được đưa vào vị trí sẵn sàng. “Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục C47 bằng mọi giá phải bắt đồng loạt tất cả các đối tượng từ chân rết, tiêu thụ trong thời gian ngắn nhất. Tránh gây động với đối tượng còn lại” – đại tá Liêm chia sẻ thêm.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 24-5, một tổ trinh sát báo về, đối tượng Trần Quốc Cường sẽ tiến hành giao ma túy cho Nguyễn Thị Huệ. Ngay lập tức, các trinh sát nhanh chóng vào vị trí đã lên kế hoạch từ trước. Đúng giờ “G”, hành vi mua bán, trao đổi ma túy giữa Cường và Huệ vừa tiến hành thì nhanh như cắt, chiếc còng số 8 đã nhanh chóng tra vào tay hai đối tượng cộm cán.

Cùng lúc này, các tổ trinh sát còn lại tiếp tục tổ chức bắt giữ đồng loạt 7 đối tượng khác, khám xét 9 địa điểm, thu giữ tổng cộng 39 bánh heroin; 30 kg ma túy đá; 103.000 viên ma túy tổng hợp. Riêng với đối tượng Vũ Hoàng Oanh, Cục C47 đã tiến hành phát lệnh truy nã quốc tế với mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ là dễ dàng. Và với chuyên án “128Y”, sự nguy hiểm và khó khăn luôn cận kề bên vai các trinh sát, điều tra viên, những con người từ nhiều đơn vị khác nhau nhưng cùng chung một lý tưởng.

Và để lôi được những đối tượng gieo ma túy ra trước ánh sáng của pháp luật, các anh đã phải giấu đi niềm vui của bản thân để cùng xả thân cho cho sự bình yên của người dân. Chiến công này là quả ngọt của sự đoàn kết!





Theo Công an TP HCM