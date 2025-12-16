HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy tìm 5 đối tượng mua bán "thiên thạch", ném bột ớt rồi cướp 1,5 tỉ đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) - Công an kêu gọi 5 đối tượng liên quan vụ cướp 1,5 tỉ đồng từ việc mua bán "thiên thạch" ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan vụ mua bán "thiên thạch" rồi cướp 1,5 tỉ đồng, kêu gọi ra trình diện để được pháp luật khoan hồng.

Trước đó, ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm vụ "cướp tài sản" xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa. Theo tin báo, lợi dụng việc mua bán "thiên thạch", các đối tượng đã thủ sẵn bột ớt ném vào mặt bị hại, cướp túi xách có số tiền 1,5 tỉ đồng rồi lên ô tô tẩu thoát.

Truy tìm 5 đối tượng mua bán "thiên thạch", ném bột ớt rồi cướp 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an đang truy tìm 5 người đàn ông liên quan vụ mua bán "thiên thạch", cướp 1,5 tỉ đồng

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ Trương Tiểu Điền (SN 1999; trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), sau đó khởi tố vụ án để làm rõ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ngoài Trương Tiểu Điền, 5 đối tượng liên quan gồm: Kha Minh Cường (SN 1993), Phan Văn Tân (SN 1987) - cùng trú TP Cần Thơ, Lê Quyên Bình (SN 1988; trú xã Bình Hoà, tỉnh An Giang), Phạm Hoài Thưng (SN 1995; trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Thanh (SN 1994; trú xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT yêu cầu các đối tượng nêu trên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến), gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685; hoặc cơ quan công an nơi gần nhất trình diện, hợp tác điều tra để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin các đối tượng nêu trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.


Tin liên quan

Người phụ nữ bị lừa đảo 2 tỉ đồng vì muốn mua “đá thiên thạch”

Người phụ nữ bị lừa đảo 2 tỉ đồng vì muốn mua “đá thiên thạch”

(NLĐO) - Các đối tượng đưa thông tin có “đá thiên thạch” cần bán rồi dụ nạn nhân làm hợp đồng để lừa đảo 2 tỉ đồng

Người đàn ông ở Hà Nội sập bẫy "thiên thạch" 250 triệu USD

(NLĐO) – Ông N.T.C (ngụ TP Hà Nội) đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi đồng ý mua "thiên thạch" với giá 250 triệu USD tại Bạc Liêu.

Bắt giữ 2 thanh niên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó; Điểm nóng xung đột ngày 26-11: Đã chốt xong thỏa thuận hòa bình Ukraine? …

