Truy tìm lai lịch người đàn ông chết trong KCN ở Bình Dương

Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm tung tích, lai lịch người chết dưới hồ nước.



Trước đó, ngày 19-12 tại hồ nước trong KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện có thi thể người nổi lên nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đôi dép và mũ của nạn nhân tại hiện trường

Theo Công an thị xã Bến Cát, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ lai lịch. Do đó, công an đã phát đi thông báo truy tìm với đặc điểm nhận dạng như nạn nhân là nam giới, từ 27-30 tuổi, cao khoảng 1,63cm; da trắng; nặng khoảng 60kg.

Người này mặc chiếc áo thun đen, quần jean xanh; mang dép quai đen và nón màu xanh.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo qua số điện thoại 02743.564.268 hoặc Công an gần nhất để kịp thời xử lý.