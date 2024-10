Truy tìm người đàn ông liên quan vụ nhận hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần

Ngày 4-10, tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công vừa) đã ra quyết định truy tìm Phan Văn Thanh (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.



Ông Nguyễn Văn Thanh bị công an truy tìm

Ông Phan Văn Thanh liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tọa lạc số 1310A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Trong quá trình điều tra, Thanh đã không có mặt tại địa phương và không rõ nơi ở.

Đề nghị người dân khi phát hiện Thanh hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho chính quyền địa phương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Địa chỉ số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Giáp, điện thoại: 0987.757.675.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan vụ án. Trong đó một số người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo Bộ Công an, các bị can phạm trong vụ án trên đã đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.