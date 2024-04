Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người

Đáng chú ý, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 29-4, tại Quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ôtô đầu kéo BKS 15H-001.52 kéo theo rơ-moóc do tài xế Đồng Văn Đăng (SN 1983, trú tại Kim Thành, Hải Dương) điều khiển xảy ra va chạm với 1 xe máy không gắn biển số do 2 thiếu niên đèo nhau, chưa rõ người điều khiển, gồm: Trần Khắc T. (SN 2007), Đỗ Văn B. (SN 2008, cả 2 cùng trú tại xã Bồ Sao) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm T. và B. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ôtô đã rời khỏi hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm tài xế Đăng để điều tra, giải quyết.

Vào 3 giờ 5 phút ngày 30-4, tại Quốc lộ 25 thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xe ôtô khách của nhà xe Quốc Cường BKS 47B-020.26 do tài xế Đinh Văn Hùng (SN 1972, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo 38 người theo hướng Đà Nẵng - Đắk Lắk, khi tới địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe ôtô khách của nhà xe Cô Hai BKS 51B-294.89 do tài xế Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú tại An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 30 người đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm chết 1 người (đi trên xe nhà xe Cô Hai), 5 người bị thương và 6 người bị xây xát nhẹ (đều là hành khách của 2 nhà xe).

Ngày 30-4, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp; ra quyết định xử phạt hơn 38 tỉ đồng; tước 3.419 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 170 ôtô, 6.566 môtô và 118 phương tiện khác. Trong đó, cơ quan chức năng xử lý 4.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4.913 trường hợp vi phạm về tốc độ…

Ngày 30-4, lực lượng CSGT chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, phân luồng, sẵn sàng giải quyết ùn tắc giao tại các khu vực cửa ngõ, trên cao tốc và quốc lộ trọng điểm nên tình hình giao thông cơ bản ổn định, người dân tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.