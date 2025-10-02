HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy tố 5 bị can về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

TTXVN

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 5 bị can về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng số 12956/CT-VKSTC-V1 truy tố các bị can về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đăng tải thông tin truy tố các bị can trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", để các bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Đào Minh Quân (Đào Văn) về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999, khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lý lịch của bị can như sau: Sinh ngày 27-7-1952 tại Gia Định (nay là TP HCM); Quốc tịch: Việt Nam, Mỹ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa. Nơi ở hiện tại: Santa Ana, California, Mỹ. Nơi cư trú trước khi rời Việt Nam: Số 453/36KB, Trương Minh Giảng, Quận 3 (nay là số 453/77C31, đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP HCM). 

Hiện, bị can Đào Minh Quân đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo các Quyết định truy nã số 54/ANĐT-P5 ngày 10-8-2017 và số 1323/QĐTN-ANĐT-P3.C3 ngày 22-9-2025.

Truy tố bị can Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm) về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999. Lý lịch bị can như sau: Sinh ngày 4-6-1979 tại TP HCM; Quốc tịch: Việt Nam, Mỹ. Nơi ở hiện tại: 614 Progressive Way, Denmark, South California 29042, Mỹ; Nơi cư trú trước khi bị trục xuất: Số 603, Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận (nay là phường Đức Nhuận), TP HCM. Tháng 10-2005, Phạm Lisa bị bắt về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Ngày 23-7-2006, bị trục xuất sang Mỹ. 

Hiện, bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 55/ANĐT-P5 ngày 10-8-2017.

Truy tố bị can Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lý lịch bị can như sau: Sinh ngày 5-11-1981 tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); Quốc tịch: Việt Nam, Mỹ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo. Nơi ở hiện tại: Murieta, Riverside, California, Mỹ. Nơi cư trú trước khi rời Việt Nam: Ấp Tân Điển, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là khu phố Tân Điền, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang). 

Hiện, bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 1322/QĐTN-ANĐT-P3.C3 ngày 22-9-2025.

Truy tố bị can Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lý lịch bị can như sau: Sinh ngày 4-4-1953 tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); Quốc tịch: Việt Nam, Na Uy; Dân tộc: Kinh. Nơi ở hiện tại: Fossumberget54, 0983 OSLO, Na Uy. Nơi cư trú trước khi rời Việt Nam: xã Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng). 

Hiện, bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 1324/QĐTN-ANDT-P3.C3 ngày 22-9-2025.

Truy tố bị can Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lý lịch bị can như sau: Sinh ngày 2-10-1968 tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); Quốc tịch: Việt Nam, Canada; Dân tộc: Hoa. Nơi ở hiện tại: Canada. Nơi cư trú trước khi rời Việt Nam: Xẻo Rô, Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã An Biên, tỉnh An Giang). 

Hiện, bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 1321/QĐTN-ANĐT-P3.C3 ngày 22-9-2025.

Bộ luật Hình sự khủng bố tố tụng hình sự Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
