Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) và Gia Lai, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.



Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường. Ảnh: Đ.N.

Theo đó, VKSND truy tố 28 bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân tại các cơ quan trên. Trong đó có 10 cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 người là cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị can nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư và 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo.

VKSND tối cao truy tố các bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Đức (cựu thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) và Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội Nhận hối lộ. Bị can Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị truy tố tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, các bị can trong vụ án đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị can Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có 2 vụ án bị can Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu, do đó cựu thẩm phán này đã trả lại 550 triệu đồng.

Đối với bị can Lê Phước Thạnh, VKSND xác định bị can này nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Còn bị can Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để tác động, đưa phán quyết có lợi cho người đưa tiền trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú lần lượt bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng và 270 triệu đồng.