Truy tố người đàn ông ném mìn giải quyết mâu thuẫn cùng lúc 3 tội danh

Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Đình Lân (SN 1977, trú tại tổ 5, khu 3, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) về 3 tội danh gồm giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản.

Bị can Trương Đình Lân

Trước đó, ngày 4-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Trương Đình Lân về hành vi giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 và tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ theo khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ và đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 22-7-2024, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hạ Long đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 13 giờ 25 phút, ngày 24-6-2024, tại tổ 5, khu 3, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Trương Đình Lân đã ném 1 quả mìn tự chế về phía các anh Phạm Hồng M. (SN 1989, trú tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Công M. (SN 1992, trú tại ngõ 13 đường Trần Phú, phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Quả mìn phát nổ làm hư hỏng 1 chiếc xe máy SH 125i màu trắng-đen, biển số 21B1-785.xx (trị giá 31.920.000 đồng) của anh Lê Công M. và 1 tấm kính (trị giá 213.000 đồng) của ông Nguyễn Văn C. (SN 1963, trú tại tổ 5, khu 3, phường Hà Lầm).

Hành vi trên của bị can Trương Đình Lân đã cấu thành tội giết người quy định khoản 1, Điều 123; tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quy định tại khoản 1 Điều 305 và hủy hoại tài sản quy định tại khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trương Đình Lân về tội hủy hoại tài sản, theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 11-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đề nghị truy tố bị can Trương Đình Lân về 3 tội danh trên.