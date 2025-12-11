HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy tố người phụ nữ đầu độc nhân tình bằng xyanua

Thu Tâm

(NLĐO) - Do phát sinh mâu thuẫn và áp lực kinh tế nên Trần Nguyễn Thu Trang lên mạng tìm mua chất độc xyanua để đầu độc nhân tình

Ngày 11-12, liên quan vụ đầu độc nhân tình bằng xyanua rồi lao xe ô tô xuống đèo Bảo Lộc ở tỉnh Lâm Đồng, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985; ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Lén bỏ chất độc xyanua vào ly cà phê

Như Báo Người Lao Động đã thông tin và theo hồ sơ vụ án, ngày 21-10-2024, nhiều người lưu thông qua đèo Bảo Lộc, hướng TP HCM đi Đà Lạt thì phát hiện một ô tô màu đen rơi xuống vực nên báo cơ quan chức năng.

Truy tố người phụ nữ đầu độc nhân tình bằng xyanua - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lao xe ô tô xuống vực đèo Bảo Lộc

Lực lượng cứu hộ có mặt tiếp cận hiện trường, đưa Trang từ dưới vực lên với tình trạng bị thương nhẹ, đồng thời phát hiện bên trong xe có ông ông M.H.V. (SN 1986; TPHCM) đã tử vong.

Tại thời điểm được đưa lên mặt đường, Trang có biểu hiện không tỉnh táo, kể rằng mình là người điều khiển ô tô, còn ông V. ngồi bên ghế phụ. Khi lực lượng chức năng hỏi vì sao lại điều khiển xe đi lại nhiều lần trên đèo Bảo Lộc thì Trang không trả lời. 

Trang sau đó được đưa vào bệnh viện chăm sóc, còn cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Từ các chứng cứ thu thập được, Trang sau đó thừa nhận mình là người ra tay đầu độc ông V.

Trang khai bản thân với ông V. có quan hệ tình cảm. Do phát sinh mâu thuẫn và áp lực kinh tế nên Trang lên mạng tìm mua chất độc xyanua. Trước khi đầu độc ông V., Trang đã thử xyanua mua được với một con mèo và khiến con vật chết ngay sau đó.

Ngày 20-10-2024, trên đường di chuyển từ Cao Lãnh về TP HCM, Trang lén bỏ xyanua vào ly cà phê của ông V. Khoảng 3 phút sau khi uống, ông V. gục xuống và tử vong trên xe.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 2,1 tỉ đồng

Gây án xong, Trang lái xe chở thi thể nạn nhân về một ngôi nhà tại TP HCM ở lại qua đêm. Hôm sau, Trang lái ô tô chở thi thể nạn nhân lên tỉnh Lâm Đồng.

Truy tố người phụ nữ đầu độc nhân tình bằng xyanua - Ảnh 2.

Truy tố người phụ nữ đầu độc nhân tình bằng xyanua - Ảnh 3.

Trần Nguyễn Thu Trang lúc được đưa ra khỏi xe và lúc tại cơ quan công an

Tới địa phận đèo Bảo Lộc, Trang lái xe lên xuống đèo nhiều lần. Đến khu vực thuộc xã Đại Lào, Trang điều khiển xe có chở thi thể ông V. lao xuống vực sâu với mục đích tự tử nhưng túi khí của xe bung ra nên Trang chỉ bị thương nhẹ.

Vụ việc khiến chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại tài sản hơn 750 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình ông V. yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,1 tỉ đồng. Hiện, Trang đã bồi thường 100 triệu đồng và thống nhất dùng tài khoản bị phong tỏa để tiếp tục khắc phục hậu quả.

