Pháp luật

Truy tố nữ Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Huy động hàng chục ngàn nhà đầu tư để chiếm đoạt với số tiền hàng ngàn tỉ đồng, Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị truy tố.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam cùng các đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Truy tố Chủ tịch công ty Nhật Nam lừa đảo bất động sản hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy khi chưa bị khởi tố. Ảnh: T.L.

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy đã thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Để có tiền chi tiêu, Vũ Thị Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao. Các thành viên Ban chiến mặc dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để giới thiệu, quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư vệ Công ty Nhật Nam.

Bị can Vũ Thị Thúy ký các Hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược.

Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược nhằm mục đích sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào công ty Nhật Nam. Các thành viên Ban chiến lược đã thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Thúy để được hưởng lợi tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỉ đồng. Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng số tiền 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỉ đồng (tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân hết.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có. Thúy đã sử dụng 120 tỉ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi của Vũ Thị Thúy đã phạm vào tội Rửa tiền.

Lâm Đồng ngăn chặn giao dịch tài sản thêm 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam

Lâm Đồng ngăn chặn giao dịch tài sản thêm 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam

(NLĐO) - Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 cá nhân liên quan vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam.

Chưa kinh doanh gì, công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng hơn 4.000 tỉ đồng chi lãi, gốc

(NLĐO)- Công ty bất động sản Nhật Nam chưa kinh doanh gì nhưng đã dùng hơn 4.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư vào sau

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

(NLĐO)- Đại diện Bộ Công an đã thông tin về vụ án Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo, huy động vốn số tiền hàng ngàn tỉ đồng

